Fem Øksil-lag tok gull i Nordnorsk mesterskap

I turneringen, som fant sted i Brøstadbotn, hentet fem forskjellige Øksillag hver sin gullmedalje.

Både Gutter U15, Jenter U15, Gutter U17, Jenter U17 og Gutter U19, gjorde rent bord i sine respektive klasser. I tillegg tok Jenter U19-laget en sterk andreplass, skriver klubben på sine hjemmesider.

Bestemannspriser

Det ble kåret beste spiller i hver klasse og flere Øksil-spillere gjorde seg gjeldende. I klasse GU15 vant Simon Evensen, i JU15, Ane Stavem, i GU17 Thomas Evensen, i Jenter U17 Marthe Fredheim, mens i klassen Gutter U19 ble Gabriel Bjørkås kåret til mesterskapets beste.

Tre lag i en klasse

I Jente15-klassen stilte Øksil med intet mindre enn tre lag, som bestod av spillere fra 7. og 8-klasse. Mens Øksil 2 endte på fjerdeplass, havnet tredjelaget på en sjetteplass.

- Vi ser at laget har fin bevegelse og kan angripe godt, men av og til vil vi litt for mye og vi blir veldig nervøse og da blir ikke resultatet helt som planlagt. Vi håper laget tar med seg de gode periodene og bestemmer seg for å jobbe videre, det er mange talentfulle spillere på laget så her har vi mye godt materiale å jobbe videre med, står det å lese om sistnevnte lag på hjemmesiden.