Stor interesse for førpremieren av Tungeskjærerne

- Det er noen få biletter igjen til ekstraforestillingen om kvelden. Pågangen har vært stor og det synes jeg er veldig gledelig, forteller Melkeraaen til VOL.

Internasjonal oppmerksomhet

Tungeskjærerne pådro seg mye oppmerksomhet under festivalen i Tromsø og fikk også flere utenlandske interessenter. I så måte er det gode muligheter for at filmen blir distribuert i Kina etter hvert. En representant for Shanghai International Film Festival, skal gjøre hva han kan for å få den inn på festivalprogrammet senere i år.

– Det vil gi oss en unik mulighet til å nå utover nord- og sør Europa. Det vil bli kjempespennende å vise filmen i et land med en så annerledes kultur enn vår egen, sier hun. , sa Melkeraaen til VOL mandag.

Viktigst med hjemlig interesse

Selv om Melkeraaen synes det er stas med positiv respons fra utlandet, legger hun ikke skjul på at interessen fra hjemstedet betyr mest.

- At folk fra hjemstedet mitt ønsker å se filmen, er faktisk det aller viktigste for meg. Det er der jeg vokste opp og der jeg har røttene mine og derfor blir det veldig gledelig å vise filmen for mine egne. Det er også spesielt å vise filmen til folk som er en del av og har vært tungeskjærermiljøet selv. De vil nok se på filmen med andre øyne enn folk utenfra. Jeg ser virkelig frem til å høre hva de synes om filmen ut fra sine perspektiver, slår Solveig Melkeraaen fast.