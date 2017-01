Usikkerhet i bestandsberegningene til forskerne, som ligger til grunn for de årlige kvoterådene på torsk og andre fiskeslag, er tema når forskerne møter fiskerne på Myre førstkommende tirsdag.

Erik Olsen fra Havforskningsinstituttet skal snakke om et nytt prosjekt som går nettopp på dette, hvor man kan oppleve at fiskere og forskere ikke alltid er enige.

REDUS er et forskningsprosjekt skal skal vare frem til 2020, med en kostnadsramme på 10 millioner kroner, hvor målet er å redusere usikkerheten i beregningen av størrelsen på norske fiskebestander.

- I det store REDUS-prosjektet, som Olsen leder, skal denne usikkerheten beregnes hele veien fra prøvetaking på forskningstokt og fram til ferdig bestandsberegning, forteller Marie Hauge ved Havforskningsinstituttet i en e-post til VOL.

Hun forteller at tirsdagens besøk på Myre er første stopp i en norgesturné, der forskere og fiskere skal møtes til dialog for å øke forståelse for hva usikkerheten er og finne ut hvor skoen trykker mest.

Møtet starter med uformelle samtaler på kaia ved Myre fiskemottak, før det blir et åpent møte på rådhuset på kveldstid.