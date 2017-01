I fjor solgte Ståle fisk for 460 millioner kroner

I et anonymt bolighus midt i Myre sentrum ligger kontorene til Ståle Nilsen Seafoods. Lite vitner om at bygget huser en eksportbedrift som i fjor solgte 18.000 tonn fisk for nærmere 460 millioner kroner.

– Det er utrolig bra. Det er sjeldent at alt klaffer så bra i vår favør, og jeg tror det blir lenge til neste gang, men det er artig å se at vi klarer det, sier Ståle Nilsen til VOL. Øksnesavisa omtalte saken først i sin fredagsutgave.

Svak rubel og god etterspørsel

Nilsen sier «vi», men det er bare han. Sett bort fra ei halv stilling til å ta seg av regnskap, har bedriften bare én ansatt; Ståle Nilsen selv.

– 2016 startet bra med svak rubel, så vi fikk mye russisk fisk det første halvåret. Også har vi hatt en jevn etterspørsel gjennom hele året, av både torsk, hyse og sei, sier Nilsen. Han eksporterer også noe blåkveite.

Regnskapet er ikke helt klart, så han vil ikke si så mye om resultatet enda, annet enn at det blir veldig bra.

– Det er det beste resultatet vi noen sinne har hatt, sier han.

Hysemarked tilbake til normalen

I 2014 hadde selskapet et årsresultat på 2,5 millioner kroner, i fjor 3,1 millioner, og det til tross for et utfordrende år med nedgang fra 317 til 260 millioner kroner i omsetning.

– I 2015 hadde vi et enormt vanskelig hysemarked, og vi måtte holde oss unna til det stabiliserte seg. I 2016 har ting vært tilbake til normalen, sier Nilsen.

Danske Kangamiut Holding eier 70 prosent av aksjene i selskapet, Nilsen de resterende.

Selger mest til Kina

Selv om han holder til i Norges største torskekommune, knapt 500 meter fra en av landets største fiskerihavner, har han lite med det som skjer i fiskeriene i hjemkommunen å gjøre. Bare noen få hundre tonn av fisken han eksporterer har tilknytning til Øksnes. Ståle kjøper fisk fra frysetrålere og autolinere i Norge og Russland.

Selskapet har sitt hovedmarked i Kina og Europa. Etter seks år med isfront mellom Norge og Kina, har forholdet nå normalisert seg. Nilsen håper det skal åpne opp for mer salg østover.

– Det har ikke vært enkelt. Det har vært ført ekstra kontroll på all norsk fisk, så en periode måtte vi faktisk ta fisken ut i container fra Europa i stedet for Ålesund for å få europeisk helsesertifikat på den. Men hele fjoråret opplevde vi som mer normalt, sier Nilsen.

– Vi leverer hovedsaklig råvarer til industrien i Kina, men jeg håper det nå skal bli enklere å selge fisk for konsum, sier han.

Fisk selger han enten han er på kontoret, hjemme eller på juleferie i utlandet.

– Hvor langt er det mulig for en enmannsbedrift å gå omsetningsmessig?

– Vi har ikke volumsjuka, men jeg skal alltids klare en halv milliard. Vi er godt rigget, avslutter han.