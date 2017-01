Serveringssted vant sak mot Skatt nord

Et utested i Øksnes gikk til sak mot Skatt nord. Sistnevnte hevdet at Skatt nord la frem for høye tall i forbindelse med selskapets omsetning, selv om bokettersynet viste mangler.

Stort avvik

Avviket mellom bokført bruttofortjeneste og teoretisk bruttofortjeneste utgjorde kroner 430 219 kroner i 2011 og 455.646 i 2013:

Dersom disse tall sammenholdes med restaurantens priser, skulle det til si at det eksempelvis er solgt rundt 3.600 pizzaer per år/10 pizzaer per dag som ikke er bokført. Vitne Skatter har forklart at gjennomsnittlig bokført salg per kunde utgjorde kroner 166, og at det i gjennomsnitt var åtte kunder per dag. Disse tallene stemmer godt med Inancs forklaring om at virksomheten omsatte for 100-2000 kroner per dag, står det å lese i rettsdokumentet.

På denne bakgrunn finner retten det lite sannsynligvis at virksomheten har hatt over dobbelt så mange kunder per dag enn hva som er bokført.

Opphevet vedtak

Ifølge rettsdokumentet er partene enige om at skatte- og avgiftsmyndighetene hadde adgang til å sette til side regnskapene og fastsette inntekt og utgående merverdiavgift ved skjønn.

Vesterålen tingrett har opphevet vedtaket, samt opphevet klagenemndas vedtak for merverdiavgift. Staten, ved Skatt nord, dømmes til å betale saksomkostnader innehaveren av utestedet, med 186.791 kroner. Summen må betales innen to uker.