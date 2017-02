Ønsker ny rådmann ansatt før sommerferien

Øksnes kommune er på jakt etter ny rådmann etter at Just Hjalmar Johansen fratrådte sin stilling før jul, det med 2,5 år igjen av sitt seksårige åremål.

Hjelp eksternt

Kommunen henter nå hjelp utenfra for å finne hans erstatter. Det hentes inn tilbud fra konsulentselskaper som kan bistå med annonsering, vurdering av kandidater og intervjurunder. Det ble vedtatt i sist møte i Partssammensatt utvalg. Det er ventet at kostnadene knyttet til rekrutteringsprosessen vil overstige 100.000 kroner.

Får utbetalt 1,5 millioner kroner i etterlønn Avtroppende rådmann i Øksnes, Just Hjalmar Johansen, kommer godt ut av det øknomisk etter at arbeidsforholdet hans er avsluttet.

Det er gjort omrokkeringer internt i organisasjonen frem til ny rådmann er på plass. Kommunalsjef for helse og sosial, Elise Gustavsen, har siden før jul vært konstituert som rådmann, mens enhetsleder for hjemmetjenesten, Camilla Waagbø, har midlertidig tatt over hennes stilling. Lønn- og personalsjef Linda Rasmussen er konstituert som assisterende rådmann.

Ansatt før sommerferien

Det legges nå opp til at politikerne skal være sterkt involvert i ansettelsesprosessen, noe som vil bli understreket overfor konsulentselskapene. Det er nedsatt et intervjuutvalg bestående av ordfører Karianne Bråthen, Krfs Tore Christiansen og ØTLs Jørn Martinussen, samt hovedtillitsvalgt Aleksander Kristoffersen, som skal delta i intervju med aktuelle rådmannkandidater. De skal også komme med sin anbefaling om tilsetting.

Søknadsfrist for rådmannstillingen vil være 24. mars. Ifølge vedtaket fra Partssammensatt utvalg er ambisjonene at kommunestyret skal behandle ansettelse av ny rådmann 20. juni, og at vedkommende dermed skal kunne være på plass på rådhuset på Myre 1. oktober.