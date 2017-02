- Vi storkoser oss i hverandres selskap

Mistanken om at tidligere arbeidsminister Robert Eriksson (42) hadde et forhold til sin egen politiske rådgiver Ulrikke Holmøy (29), som kommer fra Øksnes, ble så sterk at statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) så seg nødt til å konfrontere ham med det minst to ganger, ifølge Erikssons nye bok.