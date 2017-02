Kjøper to nye snurrevadbåter

Bare noen måneder etter at øksnesværing Mikal Steffensen kjøpte 115-fotingen MS Solværskjær til et tresifret millionbeløp fra Finnmark, har han solgt båt og kvoter videre.

Båten drar imidlertid ikke langt, og er solgt til to andre øksnesværinger.

38 i arbeid

Ted Robin Endresen og Tom Grande i Øksnes Kystfiske har investert store summer i to nye snurper- og snurrevadfartøy. I tillegg til MS Solværskjær har de kjøpt 37,5 meter lange MS Hovden Viking fra Sogn og Fjordane. Sistnevnte fartøy kjøpes uten kvoter, men selskapet vil tilføre kvoterettigheter på torsk, sei og sild. Det skriver Øksnes Kystfiske i en pressemelding onsdag.

Fra før eier Endresen og Grande båten Øksnesværing. I alt vil de ha et mannskap på 38 fordelt på de tre fartøyene. Endresen sier i pressemeldingen at det har vært jobbet med dette prosjektet siden august 2016. I avtalen som er gjort følger deler av mannskapet til Klotind As med.

VOL har forsøkt å få en kommentar fra Endresen, men han har ønsket å kommentere saken gjennom en pressemelding når alt var klart. Onsdag bekreftet de kjøpet.

Endrer navn

Endresen driver en av Øksnes' største bedrifter, Myre fiskemottak, men har tidligere vært fisker og står på blad B, og kan dermed eie fiskekvoter. Kompanjong Tom Grande er skipper på Øksnesværing, som de to eier sammen.

Formannskapet i Øksnes kommune har bevilget et næringslån på to millioner kroner til selskapet for kjøpet.

Det nye navnet på «Solværskjær» vil være «Leander», oppkalt etter Endresen sønn, og «Hovden Viking» endres til «Kamilla G», etter dattera til Grande.

Ifølge pressemeldingen vil verken kjøper eller selger kommentere saken ytterligere.