Klare for seks dager med skreifest i skreihovedstaden

Båtene siger på rekke og rad inn havna på Myre lastet med blodfesk skrei av ypperste kvalitet. Denne vandrende fisken som trofast returnerer hver vinter og sørger for en enorm aktivitet i kommunen, har de siste åtte årene fått sin hyllest med en egen festival. Neste uke inviteres det til den niende utgaven av Vesterålen skreifestival.

- Du kan si det har ballet på seg siden starten. Vi er veldig fornøyd med årets program, og har tro på at det blir en fin festival, sier sjefen sjøl, Arne Antonsen.

Stor pågang

Skreifesten midt i vinterfisket har blitt riktig så populær de siste årene. For tredje år på rad kommer en fiskeriminister, i år er også ledelsen i fylkeskommunen ventet. Hotellet på Myre er fullbooket, flere av arrangementene er også utsolgt.

- Festivalen har blitt kjempeviktig for næringslivet i Øksnes. Den har utviklet seg enormt, og vi ser at bedriftene i kommunene henter opp kunder og forretningsforbindelser under festivalen. De benytter anledninga til å vise frem hva vi har i kommunen, og det er mye, sier Tove Hansen, som driver Vesterålen Kysthotell på Myre.

Filmpremiere

Ett av høydepunktene under årets festival kommer allerede på åpningsdagen tirsdag 14. februar. Da kommer filmskaper Solveig Melkeraaen hjem for å vise dokumentarfilmen Tungeskjærerne, hvor opptakene i stor grad er gjort hjemme i Øksnes, blant annet under skreifestivalen.

Etter filmvisningen blir det rød løper og fest i Flanøren, hvor næringsliv har sponset mat og drikke og Heimsnekkerlaget spiller gratis konsert.

- Vi er veldig stolt av filmen, og dette gjør vi for å feire filmen og de som er med, sier Hansen.

Matopplevelser

Det blir også festivalutstilling med Bernt Snorre på bibliotektet, redningsskøyta Knut Hoem ligger til kai flere av dagene med åpen båt, det blir kurs i matlaging og filetskjæring og det blir selvsagt flere muligheter for å få seg store matopplevelser.

De anerkjente kokkene Geir Skeie og Karl Erik Pallesen lager mat på en kulinarisk skreiaften på hotellet, det blir også en egen middag for pensjonister. Det hele kulminerer i den store festaftenen i Øksneshallen - hvor 300 gjester får smake på alskens skreiretter tryllet frem av Øksnes fiskarkvinnelag og Nyksund-kokk Ringo Haupt.

Det blir som vanlig familiefest i Øksneshallen fredag, denne gang med Melodi Grand Prix jr.-deltakerne Thea Floer Kulseng og Espen Fernandez, visesanger Tonje Unstad, samt flere lokale bidrag. Siste festivaldag blir det også stor konsert i kirka med plateaktuelle Torunn Christiansen fra Øksnes.

Verdensmesterskap

Et høydepunkt for mange er nok også VM i torsketungeskjæring, som i år vil foregå på Klobruket. I forkant av konkurransen blir det også et retroshow, hvor fiskeribedriftene i havna skal konkurrere.

- Fiskebrukene skal få vise at de kan noe annet enn å selge fisken, sier Antonsen og smiler.

Faglig innhold blir det selvsagt også, med Skreikonferansen 2017 torsdag 16. februar, som skal sette fokus på utnyttelse av restråstoff og muligheten for økt lokal verdiskaping av skrei.

- Konferansen er svært viktig, og vi har allerede mange påmeldte. Det kommer også mange dyktige foredragsholdere. I Øksnes går ingenting av fisken på havet, vi utnytter alt. Jeg tror du skal lete lenge etter andre steder som tar vare på alt like godt som vi, sier Antonsen.

Festivalarrangørene håper folk tar turen fra hele regionen for å få med seg skreifesten.

- Butikkene har gode tilbud, fiskebrukene er åpne og selger fisk og dukkemuseet og glassblåseriet har åpne dører. Dette er rett og slett en god mulighet til å oppleve Øksnes, sier de.