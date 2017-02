Har sjøsatt sitt andre gassdrevne fôrfartøy

28. januar, i lett snødrev, ble det gassdrevne fôrfartøyet NB1070 sjøsatt fra verftet Tersan Shipyard i Tyrkia.

Fartøyet, som Nordnorsk Shipping har bestilt, er designet og utviklet av NSK Ship Design. Begge selskapene har adresse på Myre, men kontorer i Tromsø og Harstad, og bak står øksnesværingene Kjartan Karlsen og Kristian Høydal.

Andre gassfartøy

Båten som nå er sjøsatt er det andre fôrfartøyet drevet av flytende naturgass (LNG) som Nordnorsk Shipping har fått bygget ved verftet. Fra før har de MS Høydal, som i sin tid var verdens første gassdrevne lasteskip, som frakter fiskefôr for Biomar. Også dette er designet av NSK Ship Design, og skal brukes av Biomar.

– Innen LNG-fremdrift sitter vi med mye erfaring og kompetanse, og med prosjekter som dette viser vi at det finnes løsninger. Bruken av gassdrevne lasteskip er et viktig bidrag for å få ned utslippene av klimagasser og viser vei både for transport- og havbruksnæringen. Vi er stolte av jobben vi gjør for fremtiden innen sjøfartsnæringen, sier salgssjef Thomas Myhre i NSK Ship Design i en pressemelding.

Kapasitet på 2700 tonn

Nybygget NB1070 reduserer ifølge Myhre utslippene av NOx med over 90 prosent og CO2 med cirka 25 prosent, sammenliknet med tradisjonelle dieselmotorer.

– Transport står for en stor del av utslippene av klimagasser, og er derfor en viktig sektor å ta tak i, sier Myhre.

Det nye fôrfartøyet er 81,50 meter lang og 16 meter bred. Det har en lastekapasitet på 2700 tonn fôr og er utstyrt med en 50 tonns kran. I tillegg er fartøyet utstyrt med et dynamisk posisjoneringssystem levert av Rolls Royce, som lar skipet losse ved oppdrettsanleggene uten å fortøye.