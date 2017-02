Jevnt fjerde sett

Da lagene gikk inn i kampens fjerde sett, ledet Øksil 2-1, etter å ha vunnet tredje sett 25-20. Hjemmelaget fortsetter dominansen i fjerde sett og nærmest blåser Kristiansand av banen. For øyeblikkek leder de 11-3 etter å ha dominert i alle settets faser. Kristiansand kom stadig mer inn kampen og hentet inn Øksils solide ledelse. På stillingen 22-22 tok Kristiansand time out, i det som for mange nok ble et mer spennende sett enn de trodde det skulle bli en halv time tidligere. På stillingen 24-22, har Øksil match ball, som de vinner. Dermed slår Øksil serielederen 3-1.

Bortelaget startet første sett best og ledet en periode med 9-4, delvis på grunn av personlige feil hos vertene. Men Øksil reiste seg og kom gradvis mer og mer inn i kampen og utlignet etter hvert til 16-16.

Øksil fortsatte den gode trenden. Anført av kaptein Marianne Steen Knudsen og gikk opp i en 19-16 ledelse. Kristiansand gav seg ikke uten kamp og hentet inn ledelsen slik at det etter hvert sto 19-19. Fra da av følgte lagene hverandre som erteris ut settet.

På stillingen 24-23 hadde Kristiansand settball og fikk det avgjørende poenget på grunn av en rotasjonsfeil hos Øksil. Dermed vant gjestene første sett med 25-23, i det som så langt har vært en svært spennende og underholdende kamp.

I andre settet fortsetter Øksil den gode trenden og stikker raskt i fra. Særlig sitter angrepsspillet godt, der flere knallharde smasher suser ned på Kristiansandjentens banehalvdel. I tillegg gjør bortelaget flere personlige feil. På stillingen 18-10 til Øksil, tar Kristiansand timeout. Men Kristiansand kom stadig mer inn i kampen og lå en periode bare fire poeng bak. Øksil vant til slutt settet med 25-20. Dermed er stillingen 1-1 når lagene går inn i tredje sett.

Tredje settet blir en jevvn affære, der Kristiansand åpner best. Øksil kommer stadig mer inn i kampen og tar etter hvert over ledelsen. Øksil får settball på stillingen 24-18, men klarer ikke dra det i land. Det gjør det derimot 30 sekund senere da de setter en smash som ikke Kristiansand klarer å demme opp for. Øksil er ett skritt nærmere seier med en 2-1 ledelse når lagene går inn i fjrede sett.