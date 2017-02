Leverer ferskfisk på døra

– Det er andre steder det er langt enklere å få tak i fersk fisk enn her.

Det sier øksnesværing Ron Kjetil Hamansen (29) og skuer utover Norges største hvitfiskhavn. Mandag sørget ruskevær for landligge for store deler av flåten i Øksnes, men når vinden minker siger et hundretalls av båter ut fra Myre og Stø for å sikre seg nye skreifangster.

Ikke like enkelt

Og nettopp denne blodferske skreien som kommer direkte fra fiskefeltene, er det mange som er ute etter i disse dager. I Øksnes, Sortland og Hadsel kan møljesultne vesterålinger benytte seg av et nytt tilbud.

Bedriften «Øksnesfisk på døren» gjør som bedriftsnavnet sier – lever øksnesfisk på døren.

– Det er ikke lenger bare å gå på kaia å kjøpe seg ferskfisk, det har blitt veldig strengt. Det er heller ikke alle som rekker fiskeutsalget på fiskemottakene før de stenger, eller har tid til å dra ned på kaia, sier Hamansen som står bak det nye tilbudet i Vesterålen.

Fisk på døra

En kompis av Hamansen, som døde i april i fjor, hadde planer om å starte opp med salg av sjømat på dørene hos folk i Oslo. Etter å ha tenkt mye på forretningsideen selv, luftet Hamansen interessen for et lignende konsept i Vesterålen på Facebook i fjor høst. Responsen var god, og i januar bestemte han seg for å prøve.

Han har avtale med en lokal fisker og mottaket Gunnar Klo om leveranse av fisk, og kjører ut bestillinger i Øksnes, Sortland og Hadsel. På dagtid jobber han ved Myre skole, og utkjøring av fisk er foreløpig en kveldsjobb.

– Jeg har alltid drømt om å skape noe eget, og det hadde vært veldig kult om dette skulle bli til en arbeidsplass eller to, men foreløpig har jeg ingen planer om å slutte i jobben, sier Hamansen.

Hele året

Ambisjonen er at dette skal være et helårstilbud, og ikke bare noe han tilbyr under vinterfisket.

– Hadde det ikke vært noe å kunne bestille ferske reker på døren en varm sommerdag? spør Hamansen og smiler.

Selv om han kun har markedsført seg selv gjennom Facebook, merker en økende interesse for det han tilbyr.

– Jeg må prøve meg frem. Om etterspørselen blir stor må vi kanskje være flere etter hvert, da det tar mye tid å kjøre fisken ut. Vi vil også kunne få utfordringer med været, og at det ikke alltid vil være fersk fisk tilgjengelig. Derfor må vi ta forbehold om at vi får tak i fisk, avslutter han.