– All hjelp fra Øksnes har vært helt uvurderlig

På myrestripa, under den umiskjennelige hvalen, vaier norske flagg over en plakat som melder om «afterfilm» på Flanøren.

Inne på hotellet på Myre sitter tre spente og premiereklare damer i en stor chesterfieldsofa. Tirsdag kveld er det eksklusiv førpremiere på Solveig Melkeraaens dokumentarfilm «Tungeskjærerne» i aulaen på Myre skole. For første gang skal publikum på hjemmebane få se filmen som de i stor grad har bidratt til selv.

Både Solveig, hovedrolleinnehaver Ylva Melkeraaen Lundell og produsent Ingvil Giske gleder seg stort.

– Det blir spesielt å vise filmen her fordi det er for mine egne, sier Solveig og fortsetter:

– Når jeg lager film er det utrolig viktig for meg å få tilbakemelding fra de som har vært med i produksjonen om at dette er riktig fremstilling, at de kjenner seg igjen i filmen og at temaet er behandlet med respekt. Derfor er det ekstra spennende å vise filmen frem til alle her hjemme, sier Solveig.

Unik tradisjon

Solveig hadde stor suksess med sin forrige film, «Flink Pike», dokumentaren om hennes egen kamp og sykdom, som bidro til å sette psykisk helse på dagsordenen nasjonalt. Denne gangen er det tantebarnet Ylva fra Oslo som er i hovedrollen. Solveig tok henne med seg nordover, introduserte henne for noen staute tungeskjærere på kaia på Myre, og lagde film om denne helt spesielle kysttradisjonen som fortsatt holdes i hevd i Vesterålen.

At filmskaperen selv har vært tungeskjærer tror hun har vært en stor fordel.

– Jeg har noen av mine beste barndomsminner fra kaia, og jeg har tenkt mye på at jeg ville lage en film om dette miljøet. For det er helt unikt at barn får bidra på denne måten, jobbe og være en del av et miljø på lik linje med voksne. Også er det ikke godt kjent for folk i resten av landet, sier hun.

Undervurdert læring

– Hva har du ønsket å formidle med denne filmen?

– Jeg mener at unger i dag er overbeskyttet. Før var unger med og bidro i mye større grad enn i dag, for eksempel på gården hjemme. Nå stenger vi ungene ute fra dette, og vi mister verdifull kunnskap som overføres fra generasjon til generasjon, sier Solveig.

– Mellom linjene vil jeg nok formidle viktigheten av denne typen praktisk læring som ungene i Øksnes får være med på. Det er en læring som er undervurdert, og som gir vel så mye kunnskap som å lese i en bok. Veldig mange unger har i dag ikke tilgang til denne typen praktisk læring, sier filmskaperen.

Godt mottatt

Det er knapt en måned siden filmen ble vist for første gang som åpningsfilm under Tromsø Internasjonale Filmfestival. 1500 publikummere i seks ulike saler fikk se filmen samtidig, og reagerte med begeistring, latter og tårer. Også 70 skoleelever fikk se filmen, og prøve seg som tungeskjærere etter visningen. De var ifølge Solveig i ekstase. I etterkant av visningene har Felleskjøpet i Tromsø fått spørsmål om hvor det er mulig å tak i tungepiker.

– Dette er en barne- og familiefilm, og jeg har jobbet hardt for at den skulle bli nettopp det. Dette er min første barnefilm, og det litt skummelt, for er det noen som er ærlige, så er det jo unger. Derfor var jeg veldig spent i forkant av barnevisninga i Tromsø. Det var veldig godt å se hvordan den ble mottatt, og at den klarte å kommunisere med de unge, sier Solveig og legger til:

– Det er ganske unikt å ha en dokumentarfilm på kino for barn, og det er fantastisk å se at de da sitter som tente lys og følger med i 86 minutter, sier hun.

– Alle vil skjære tunger

Filmen har også blitt svært godt mottatt på prøvevisninger for folk ellers i landet. Ylva har blant annet fått vise den eksklusivt for klassekameratene på overnattingsbursdag.

– De synes tungeskjæring er rart. Først ble de forskrekka, men så ble de veldig nysgjerrig på hvordan man gjør det. Nå har alle lyst til å reise nordover for å skjære torsketunger, forteller Ylva om responsen fra vennene.

– Etter prøvevisninger lenger sør har unger vært sjokkerte over at dette er en mulighet de går glipp av. Jeg er veldig glad for å se at filmen har sånn gjenklang også utenfor Nord-Norge. Det gir oss mulighet til å spre kunnskapen om kystkultur og gamle tradisjoner som lever den dag i dag, sier produsent Ingvil.

Ylva har fått seg mange nye venner på Myre etter innspillinga, og da hun kom nordover i går ble det pizzafest med de andre guttene som er med i filmen. Hun innrømmer at hun synes det er stas å få være med på tante Solveig sin produksjon.

– Jeg kunne jo ikke takke nei til det. Det er litt rart å se seg selv på skjermen, men det har vært veldig gøy, og vi har gjort mye artig mellom opptakene, sier hun.

Norgespremiere

10. mars har «Tungeskjærerne» norgespremiere, og settes opp på kinoer over hele landet. 4. mars blir det førpremiere på Colosseum kino i Oslo, og det skjer selvfølgelig med torskehoder og demonstrasjon av tungeskjæring utenfor den ærverdige kinoen i hovedstaden. Også danskene får opplæring i tungeskjæring når filmen vises på filmfestivalen Copenhagen Dox i mars.

Produsent Ingvild forteller at det er stor interesse for filmen fra utlandet, men mye av dette er foreløpig hemmelig.

Tirsdag kveld blir det «tongefest», som filmskaperen selv sier, på Flanøren på Myre med matservering og musikk av Heimsnekkarlaget.

– Det er ingen tvil om at hjelpen fra øksnessamfunnet har vært helt uvurderlig for å få denne filmen i havn, både under forberedelser, opptak og lansering. Vi har blitt møtt med en «det fiksa vi»-innstilling til det meste, og det liker jeg, sier Solveig.

– Hva blir neste prosjekt?

– Det er hemmelig. Nå konsentrerer jeg meg om lansering av Tungeskjærerne, men jeg har mange nye ideer, avslutter filmskaperen fra Øksnes.