Ute med plate inspirert av hverdagen som mamma og lege i psykriatrien

Til vanlig er hun firebarnsmor og konstituert overlege ved Barne-og ungdomspsykiatrisk poliklinikk på Stokmarknes. Når det er tid til overs, lager hun musikk. De siste årene har øksnesværing Torunn Christiansen skrevet egne låter, og som VOL skrev om i fjor vår, var hun i ferd med å gjøre alvor av plateplaner.

Nå har hun spilt inn sin debutplate, som er sluppet i både fysisk format og i diverse strømmetjenester.

Plata, som er innspilt i White Room Studio i Asker i fjor høst, har fått navnet «Kværdag», og består av 12 av Christiansens egne låter på nordnorsk. Platecoveret prydes av små bilder. En skittentøyskurv, et middagsbord, skolesekker og barnestøvler. Skikkelig kværdag.

Hverdagstekster

Selv er hun veldig fornøyd med å endelig ha fått ut plata. Hverdagen som mamma til fire og lege i psykriatrien har satt sitt preg på tekstene.

– Sangene er forankret i min bakgrunn fra fiskerikommunen Øksnes, min rolle som mamma og i barne- og ungdomspsykiatriens fagfelt. Mitt håp er at de kan være med å bryte ned noen tabuer om psykisk helse for barn og unge som sliter, skape gjenkjennelse og trøst, og bidra til at det utvikles et mer forståelig språk for psykiske lidelser. Det sier Christensen i en pressemelding.

Den musikalske øksneslegen forteller at plata i stor grad heller mot popsjangeren. Med seg i studio hadde hun erfarne musikere som Bernt Rune Stray på gitar, Jørun Bøgeberg på bass, Thomas Gallatin på trommer og Ole Fredrik Norbye på tangenter. Stray og Bjørn Erik Pedersen har produsert plata.

Releasekonsert

Tirsdag går startskuddet for Vesterålen skreifestival i Øksnes. Festivalen har hvert år blitt avsluttet med en stor kirkekonsert, og artister som Sigvart Dagsland og Karoline Krüger og Lars Bremnes har tidligere stått på plakaten. I år er det Torunn som er årets musikalske headliner på skreifestivalen i hjemkommunen. Hun legger nemlig releasekonserten sin til festivalen, og går på scenen i Myre kirke med en rekke dyktige musikere førstkommnede søndag kveld.

– Jeg gleder meg enormt til relasekonsert her i Øksnes, og er stolt over å ha fått med fantastiske musikere på konserten, sier Christiansen i pressemeldingen.

Hun røper at i tillegg til Stray på gitar og Norbye på tangenter, er Jonny Sjo, kjent fra D'Sound, med på bass. Det er også A-Has tidligere trommis Karl Oluf Wennerberg.

Christiansen får også selskap av sine søsken og Victoriakoret under konserten.