Åpnet skreikonferansen med egenskrevet sang

Torsdag formiddag, foran en fullsatt kommunestyresal i Øksnes rådhus, fikk 1. og 2. klasse ved Alsvåg skole æren av å åpne årets Skreikonferanse under Vesterålen skreifestival. Gjengen fra Alsvåg sjarmerte stort med en egenskrevet sang om skreien for anledningen.

- Havets Marit Bjørgen

Tema for årets konferanse er økt verdiskapning av skrei og utnyttelse av restråstoff. Til stede er både representanter fra fiskerinæringa og næringslivet for øvrig, politikere fra både regionen, fylket og fra regjering og storting. Statssekretær Ronny Berg (Frp) i Nærings- og fiskeridepartementet er på plass. Det er også stortingsrepresentant fra Ap, Lisbeth Berg-Hansen (Ap), fylkesordfører Sonja Steen (Ap) og fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap).

Statssekretær Ronny Berg sa i sitt innlegg at selv om vi kan fisk, har vi en vei å gå.

- Norsk sjømat er forbundet av kvalitet. Torsken hadde i fjor en vekst på 11 prosent, til en eksportverdi på ni milliarder. Det viser at norsk skrei er et produkt på verdensmarkedet, noe av det fremste vi har. Skreien er havets Marit Bjørgen; topptrent, best i verden og håver inn medaljer. Vi kan klappe oss selv på skuldra, men samtidig vet vi har vi har en stor jobb å gjøre. Kvalitetsstempelet vi har i utlandet må vedlikeholdes, vi må hele tida fornye oss og være konkurransedyktige, sa Berg og trakk frem kvalitetsmerkeordinga for skrei som et godt eksempel på noe som gir oss et konkurransefortrinn.

- Må dra i samme retning

Om konferansens tema, utnyttelse av restråstoff, sa Berg at næring og myndigheter må dra i samme retning for å lykkes.

- Det er en økonomisk gevinst i å utnytte hele fisken. Da kan vi hevde oss enda bedre i konkurranse med andre land. Fiskeflåta i dag er ikke rigget for å ta hånd om hele fisken, men ett sted må vi starte. Både myndighetene og næringa. Bedre utnyttelse av hele fisken kan for mange virke utfordrende, men ser vi bakover, har utviklinga i næringa vært ruvende.

VOL følger konferansen gjennom dagen.