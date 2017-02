- Vi har blitt et mye bedre lag etter jul

- Vi fikk med oss ett poeng. Dersom vi ser stort på det, så tok vi 106 totalt når du regner sammen alle settene, mens Tromsø tok 99, sier hun.

Øksil var veldig gode i de to første settene og spilte på et høyt nivå. Ifølge treneren ble vertene tatt på senga i starten av kampen.

- I andre settet spiller vi enda bedre og gjør bare en feil på ballvekslingene. Det er sjeldent at vi har spilt så godt og presist, mener hun.

Ble satt til veggs

Etter at bortelaget vant andre sett med solide 25-13, var det nok mange som trodde at de ville vinne en forholdsvis enkel seier.

- På det tidspunktet tenker vi nok at dette er lett og at vi kommer til å dra i land seieren. Men så blir vi satt til veggs i tredje sett. Spillerne er ikke godt nok konsentrert på ballvekslingene og begynner å gjøre feil. Vi inviterer Tromsø inn igjen i kampen og ødelegger litt for oss selv, utdyper Steen.

Ledet med åtte poeng

Tromsø vant også det fjerde settet. Øksil øynet et lite håp om å snu trenden. De åpnet best og hadde en knapp ledelse i starten, men så tok Tromsø over. En stund ledet de med åtte poeng, før vesterålslaget gradvis karret seg inn igjen i kampen.

- Vi var enige om at det er mye artigere å levere gode ballvekslinger slik at vi får til en god avslutning på kampen, sier Steen.

Men det holdt ikke og Tromsø vant det avgjørende sistesettet 15-13 og vant dermed kampen 3-2 etter at de lå under 0-2.

- Stolt

Tapet til tross, så er Steen fornøyd med kampen. Dessuten fikk Øksil med seg ett poeng.

- Jeg er stolt over det vi får til i dag. Vi viser at vi kan hamle opp med hvem som helst, sier Steen.

Forrige helg banket Øksil Kristiansand, som også har knivet i toppen gjennom hele sesongen. Når de i tillegg byr et annet topplag, Tromsø, på så god motstand, er ikke Steen tvil om at det vitner om styrke.

- Etter jul har vi tatt et nytt skritt. I fjor høst var det mye stang ut, men nå har det løsnet. Da tvilte jentene mer på seg selv når de ikke gikk så bra. Nå har det snudd og selvtilliten i laget har blitt mye bedre. Nå håper jeg at det varer sesongen ut, så kan det hende vi kan klatre en del plasser oppover på tabellen, sier hun.

Oppstår misforståelser

Øksil-spiller Kristin Olsen var også tilfreds med både egen og lagvenninnenes innsats, i alle fall i store deler av kampen mot Tromsø.

- Vi spiller bra de to første settene. Deretter tar Tromsø over og det oppstår flere misforståelser mellom oss, sier hun.

Olsen er godt fornøyd med egeninnsatsen.

- Jeg synes at jeg spilte bra og er særlig fornøyd med forsvarsspillet, sier hun.

- Vi har blitt kjempegode

I likhet med treneren er Olsen av den oppfatning at hun og resten av laget er inne i en flytsone.

- Laget har blitt mer samspilte. Nå både vinner vi i lag og taper i lag. Det er ikke lenger snakk om enkeltpersoner som vinner eller taper. Jeg synes at vi har blitt kjempegode, slår hun fast.