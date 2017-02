– Vi prøvde oss, men tapte mot et bedre lag

NTNUI har bare tapt én seriekamp i år, og fortsatte seiersrekka lørdag med Øksil på besøk i Stjørdalshallen.

– Vi prøvde oss, men vi tapte mot et bedre lag, sier Øksil-trener Hanne Steen på telefon til VOL etter kampen.

God start

Øksil begynte bra, og vant det første settet, men serielederen fra Trondheim kom sterkt tilbake i andre. NTNUI vant til slutt 3-1 med settsifrene 15-25, 25-12, 25-16 og 25-18.

– Vi hadde en god start, og vant første sett solid. NTNUI er flinke til å justere spillet sitt, slik at de etter hvert klarte å stoppe oss der vi tok poeng i første sett. Vi henger med til midt i settene, men så setter de inn et ekstra gir og kjører fra oss, sier treneren.

– I perioder spiller vi bra, og når vi er på topp henger vi godt med, oppsummerer hun.

Ny kamp søndag

Mens lørdag bød på tøff motstand fra serielederen, møter de bunnlaget Lierne søndag. Lørdag ettermiddag var laget på vei nordover til Indre Namdal.

– Det er viktig at vi har respekt for Lierne. Vi vet at de har kvaliteter og gode angripere. Vi ser også at de fleste lag har problemer med å ta poeng på deres hjemmebane. Men ambisjonen er helt klart å vinne, vi skal gi jernet, sier Steen.

Etter helga er det tre runder igjen i årets førstedivisjon. Øksil ligger midt på tabellen, og målet er å klatre så langt opp som mulig før sesongslutt.

– Vi skal møte to tøffe lag på slutten. Vi har NTNUI på hjemmebane og vi skal møte Skjetten, som vi har både tapt og vunnet mot før. Det er mye artigere å vinne enn å tape, så vi skal jobbe for å klatre oppover tabellen, avslutter Steen.