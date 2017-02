Historisk seier på Liernes hjemmebane

Etter tap mot serielederen NTNUI i Stjørdalshallen lørdag, var Øksils damelag sugne på seier da de møtte Lierne til ny seriekamp søndag.

Namdalingene ligger nederst på tabellen i førstedivisjon, og har slitt i inneværende sesong. Øksil tok likevel ikke lett på oppgaven, da Lierne er kjent for å være tøffe å hamle opp med på hjemmebane. Faktisk er det ingen som har klart å vinne med mer enn ett sett mot laget på hjemmebane.

Men det var før de fikk besøk fra Myre søndag.

Øksil, som kun hadde syv spillere med til Trøndelag, vant 3-1.

– Det var utrolig deilig å vinne. Vi er jevngode lag, og i dag handlet det om hvem som var tøffest i hodet. Det var det vi som var, forteller Øksil-spiller Hilde Karoline Haaheim til VOL.

Slapp Lierne inn i kampen

Øksil vant første sett, men tapte det andre.

– Vi begynner som vi alltid gjør; går ut på banen med selvtillitt og gjør det vi skal. Vi vinner relativt kontrollert i første sett. Andre sett taper vi som regel, og det gjorde vi også i dag. Vi slipper Lierne inn i kampen, og vi ser nok ut som noen spørsmålstegn på et tidspunkt, sier Haaheim.

– Men så gjør vi noe vi ikke pleier å gjøre, vi snur det. Vi er nøye, setter blokk, klarer å lese spillet til Lierne bedre og bedre, finner hullene og utnytter de svake punktene til Lierne. Vi har også et bra servepress. Det gjør at vi ror dette i land, sier hun.

Lagseier

Haaheim sier det hele var en real lagseier.

– Vi reiste uten juniorer og var bare syv spillere. For å ha en libero på banen må du ha åtte. Trener Hanne måtte ha drakt på seg for at Regine Danielsen skulle få spille libero, forteller Haaheim.

– Vi jobber ræva av oss hele tida og vi jobber for hverandre. Det var rett og slett en skikkelig lagseier, legger hun til.

Nå gjenstår kun to seriekamper for Øksil i årets førstedivisjon. Begge er hjemme, mot Skjetten og serieleder NTNUI.

– Hjemmekampene er de artigste, fordi vi har Norges beste publikum. Å være underdog mot NTNUI er også en behagelig posisjon å ha, da kan vi slappe mer av og spille så godt vi kan, avslutter Haaheim.