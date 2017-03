Ny «Breistrand» til Øksnes

Det er Myremar AS som har kjøpt båten.

-Vi skal bruke båten til å frakte fisk mellom vårt anlegg på Skogsøya og vårt anlegg i Myre havn, beretter Olav Lassesen til Vol.

Kjent båtnamn

Båten har fått navnet «Breistrand», som for øvrig er et kjent båtnavn i Øksnes. Tråleren «Breistrand» ble bygget i 1960 ved Kaarbø-verkstedet i Harstad, og ombygget i 1980.

Lassesen hentet båten selv i Bergen søndag. Tirsdag var han allerede på plass i hjemhavna. Det betyr at han kom seg nordover raskere enn hurtigruta.

Godt fornøyd

Båteieren sier at han er godt fornøyd med båten så langt.

-Jeg henger en del tørrfisk på Skogsøya og skal blant annet bruke båten til å frakte fisk fra vårt anlegg på Myre til Skogsøya, sier Lassesen.

Han ønsker ikke å opplyse hvor mye han har betalt for båten, som er bygget i Polen.

Myremar AS var i 2015 en svært lønnsom fiskeindustribedrift. Driftsmarginen var på drøyt 13 prosent. Det er betydelig over gjennomsnittet til norsk hvitfiskindustri for perioden 2010-2015, som var anemiske 1,4 prosent.