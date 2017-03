Var nær ved å miste tre leger

De siste ukene har den krevende legesituasjonen i Øksnes vakt stort engasjement blant både folk og politikere.

Stor arbeidspress på legene over lengre tid har ført til sykemeldinger og oppsigelser. Da hovedtillitsvalgt ved legekontoret, Irene Steinsvik Andersen, møtte rådmann og politikere i partssammensatt utvalg onsdag, kom det fram at situasjonen har fått gå så langt at tre av legene i Øksnes hadde søkt og fått tilbud om jobb andre steder.

Ikke hørt

I møtet kom det også frem at kommunen har vært klar over situasjonen, uten at det har blitt tatt grep. Før i tolvte time.

– Vi har varslet om disse utfordringene, men vi har ikke følt oss hørt. Vi håper at dialogen, som vi synes har vært for dårlig, blir bedre, sa Steinsvik Andersen i møtet.

Mandag ettermiddag ble legene og administrasjonen enige om en avtale som innebærer at kommunen har frist til utgangen av 2017 med å gjøre endringer ved legekontoret med mål om å lette arbeidssituasjonen for legene. Dermed får de inntil videre beholde legene i kommunen.

– Det har vært en vanskelig prosess og en tøff tid. Jeg håper at dialogen vi nå har fått skal fortsatt være god, og at vi finner løsninger, sa Steinsvik Andersen til VOL.

Sammensatt

Steinsvik Andersen presisterte i møtet at saken ikke handler om konflikter på legekontoret eller om lønnsbetingelser, men at det er en sammensatt situasjon som har medført om stort arbeidspress på legene.

Øksnes har i likhet med mange andre kommuner hatt store utfordringer med å rekruttere leger. Det har også vært vanskelig å få tak i nok vikarer og legekontoret har tidvis vært underbemannet.

– Hvis jeg sier at en fastlege jobber 56 timer i uka, så er i alle fall ikke det en overdrivelse, sa legen.

Fastlegeordning

Steinsvik Andersen gikk i møtet inn på utfordringer ved fastlegeordninga, som det nå reises en debatt om nasjonalt.

– Fastlegene får stadig større ansvar og stadig flere arbeidsoppgaver, uten at det kommer flere hender. Det er utfordrende å rekruttere leger til disse stillingene, og uten god nok bemanning fungerer ikke ordninga. Det spås at fastlegeordninga kollapser i løpet av fem år om det ikke blir gjort noe med rekrutteringa. Den store arbeidsmengden og den private driften virker ofte avskrekkende på unge leger, sa hun før hun gikk inn på situasjonen i Øksnes.

– Vi hatt store utfordringer de siste årene. Selv om det kan se slik ut på papiret, har ikke alle hjemlene vært besatt. Det er fravær ved kontoret, folk har vært i permisjoner, og vi har slitt med å få tak i gode langtidsvikarer. Det blir da dekket med korttidsvikarer fra byrå, som det tidvis også er vanskelig å få tak i, og som kan være av varierende kvalitet. Vi har til tider også vært underbemannet. Begeret er nå fullt, og det gjelder ikke bare Øksnes, sa Steinsvik Andersen til politikerne.

Skal se på drifta

Avtalen som ble inngått mandag innebærer at man nå gå inn i en prosess for å se på hva som kan gjøres for å lette arbeidshverdagen for legene. I et arbeid som både legene selv og administrasjonen skal være en del av, skal de se på arbeidsfordeling, vaktordning, beredskap og utforming av prosedyrer, som man ikke har i dag.

Fungerende rådmann, Elise Gustavsen, ga legene mye av æren for at saken nå har fått en midlertidig løsning.

– De har strukket seg langt, og har følt på et stort ansvar for øksnessamfunnet og for sine kolleger. De har sagt ja til å bidra med å utarbeide en ny struktur og arbeidsfordeling ved legekontoret, sa hun i møtet.

– Fra midten av mars har vi fem leger i seks av våre hjemler, og to turnusleger. Vi vil fortsatt ha behov for vikarer, men i perioder som ferier og permisjoner, sa Gustavsen.