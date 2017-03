Øksil til NM-finale

– Vi er stum og litt sjokkert over at dette er mulig. jeg hadde ikke drømt over at vi skulle komme til finalen. Det har vi gjort, sier Ragni steen.

Det ble imidlertid en tøff kamp om finalebilletten.

– Vi begynte ganske dårlig i det første settet. Vi skjerpet oss og vant det andre settet. Vi kom også dårlig i gang i det tredje settet. De ledet 7-3, men så skjerpet vi oss igjen og vant 16-14, sier Simon Evensen.

– Jeg har aldri vært så glad i hele mitt liv. Vi skal prøve alt vi kan for å vinne finalen i morgen. Vi har en drøm om å vinne NM, sier han.

Finalemotstander er Strandvik IL og kampen spilles i morgen.

Semifinale

– Det er et guttelag som er i veldig god stemning, sa Hanne Ragni Steen etter semifinalen

Startet med tap

Turneringen startet imidlertid ikke så bra for Øksnes-laget. I gruppespillet tapte man to kamper og vant én.

– Men vi vant 16-delsfinalen mot Koll med 2-0 og hadde også kjempekontroll i åttendedelsfinalen mot Sveio. Der vant vi også 2-0, sier Steen.

Tønsberg

Øksil-guttene møtte Tønsberg i kvartfinalen.

– De har et kjempegodt lagt og vi måtte spille godt for å vinne den kampen. Nå er vi blant de fire beste lagene i Norge, sier Steen.

Semifinalen spilles klokken 14.00 i dag, mens en eventuell finale går i morgen.

Øksil møter Asker i semifinalen.

Jentene

Øksil-jentene vant 2-0 i sin kvartfinale mot Rossvoll og gikk til semfinale mot Bodø.

Her ble det tap 2-0 i sett, slik at Øksil-jentene skal spille bronsefinale mot Austrått i morgen.