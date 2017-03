– Aldri artig å øke avgifter, men i dette tilfellet har jeg ingen problemer med det

Som VOL skrev i forrige uke, ønsker rådmannen i Øksnes å øke vann- og avløpsgebyrene med til sammen 510 kroner fra neste år, for å finansiere en avdelingslederstilling på teknisk.

Teknisk sektor i kommunen skal omorganiseres, med én kommunalsjef og tre avdelingsledere med ansvar for personal og økonomi innenfor avdelingene forvaltning, drift og eiendom.

Stilling som avdelingsleder drift har vært lyst ut internt, men ingen har ønsket jobben. Da formannskapet i Øksnes møttes på Alsvågheimen tirsdag, ba rådmannen derfor politikerne om å vurdere å opprette en ny stilling som avdelingsleder for drift – som lyses ut eksternt.

Krevende situasjon

På driftsavdelingen er det i dag fire ansatte som har ansvar for kommunens vann- og avløpsanlegg, vedlikehold av kommunale veier og kommunens overvannanlegg. Tre av dem er en del av en vaktordning, hvor mye arbeid pågår nattestid. Til tider er arbeidsbelastningen på disse stor, ble det informert fra administrasjonen.

Frp stilte spørsmål om det virkelig var behov for å ha fem ansatte på driftsavdelingen.

– Ja, svarte kommunalsjef teknisk, og beskrev en krevende situasjon.

– Én av de ansatte har sagt opp. Fra i sommer vil vi være tre driftsoperatører og ingen ingeniører på driftsavdelingen. Med kun tre som inngår i en vaktordning er vi svært sårbare. Vi nærmer oss grensen av hva som er lovlig, og overtid utgjør mye av lønnskostnadene. Jeg er bekymret for den belastningen som er på de ansatte, sa kommunalsjef teknisk Janne Kankaala.

Brannslukking

Han fikk støtte av fungerende rådmann Elise Gustavsen som sa at driftsavdelinga lenge har jobbet med brannslukking, og at det er behov for å komme seg ovenpå for å også kunne drive med forebygging.

– Vi har mange behov som skal ivaretas, og ønsket om å utvide staben er ikke tatt fra løse lufta. Det er også på grunn av signaler fra politikerne om at vi skal satse på vann og avløp, at vi foreslår dette, sa Gustavsen.

Vannforbruket i Øksnes var i fjor på bristepunktet av hva anlegget er i stand til å levere, og infrastrukturen er ikke dimensjonert til den utbygginga som har vært – og som vil fortsette – i Myre havn. Uten flere hender på teknisk, som kan bidra med planlegging og prosjektering, vil man ikke kunne gjøre noe med et slikt kritisk forhold, sa kommunalsjefen.

– Med tre driftsoperatører kan vi ikke levere en dråpe mer vann i fremtida. Vi kan ikke planlegge for fremtida med det personellet vi har i dag, sa han.

Å rekruttere en avdelingsleder som også skal inngå i en vaktordning, for å holde antallet ansatte på fire, mente kommunalsjefen vanskelig ville la seg gjøre – og at man derfor bør øke bemanningen.

– Ingeniører har nok av jobbtilbud å velge mellom. Hvis en leder må jobbe med store planleggingsprosjekter, og samtidig gå i vakt, tror jeg de heller velger seg en annen jobb. Og i dag sliter vi allerede med rekrutteringen, sa kommunalsjefen.

– Ingen problemer med det

Ordfører Karianne Bråthen ville gå for rådmannens innstilling, og fikk støtte fra Høyres Johnny Rinde Johansen.

– Det er aldri artig å øke avgifter for innbyggerne, men med den grundige redegjørelsen og med de forhodene som foreligger, så har jeg ingen problemer med det. Jeg tolker dette som en forespeiling på hva slags kostnader vi må forholde oss til i 2018 – og at vi kan velge å dekke dette inn på en annen måte når vi kommer til budsjettforhandlingene i desember, sa Rinde Johansen.

Stilte spørsmål ved lovligheten

Sps John Danielsen stilte spørsmål ved at alle husholdningene i Øksnes skulle dekke disse utgiftene, når det store vannforbruket ligger hos industrien. Det ble også stilt spørsmål om lovligheten av å øke avgiftene for å finansiere en ny stilling på teknisk, med tanke på selvkostprinsippet.

– Vi har vedtatt å satse på vann og avløp – og har nå fått listet opp ulike dramatiske senarioer. Nå er vi invitert til å ta den første konsekvensen av det. Vedtaket kan vi gå for, så får vi endre på det om det er nødvendig, sa SVs Ellen B. Pedersen.

Et enstemmig formannskap støttet rådmannens innstilling om at det opprettes en avdelingslederstilling fra 1. oktober, og at den i 2017 finansieres ved bruk av midler fra vannverksfondet. Frp og Sp støttet ikke vedtaket om at stillingen finansieres ved økning av gebyrene fra neste år.

Det ble også protokollført at lovligheten av vedtaket undersøkes før saken behandles i neste kommunestyremøte.