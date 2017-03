- Begge to er skrevet ut fra sykehuset

- Vi har sendt begge hjem, skriver kommunikasjonsdirektør ved Nordlandssykehuset Randi Angelsen i en sms til VOL lørdag kveld.

Ifølge politiet ble en av de to personene fløyet til sykehus med ambulansehelikopter i forbindelse med utforkjøringen, mens den andre ble fraktet med ambulanse. Begge personene skal ha klaget på nakkesmerter etter hendelsen. Årsaken til at bilen havnet i grøfta skal være at sjåføren prøvde å manøvrere seg unna en møtende bil.