Alsvåg/Åse tok staffettsølv i nordnorsk mesterskap

Etter at Johan Lien Nordeng vant to individuelle gull fredag og lørdag, ble det en ny sterk plassering til klubben søndag.

Da tok nemlig et blandalag, bestående av nevnte Nordeng og søskenbarnet Sivert Nordeng, i tillegg til Martin Tetli fra Åse, en råsterk andreplass i stafett i klassen G13-16 i nordnorsk mesterskap. Det stilte totalt 55 lag på startstreken.

Mixvinner

I tillegg til at blandalaget fra Alsvåg og Åse ble nummer to totalt sett, vant de mixklassen.

- I Nordnorsk Mesterskap må du ha tre fra samme klubb for å stille med et rent klubblag, noe ikke vi hadde. Derfor ble det et blandalag, forteller Tommy Nordeng i støtteapparatet.

- Men neste år satser vi på å stille eget lag, sier han.

- Utrolig innsats

Nordeng er strålende fornøyd med Alsvåg/Åses innsats i stafetten.

- Det var en utrolig innsats. Johan startet først og gikk et fantastisk løp der han gikk seg opp til fjerdeplass. Martin Tetli på andre etappe gikk deretter laget opp i tet og vekslet likt med Medkila. På tredje etappe gikk Sivert Nordeng laget inn til en fin andreplass, bak vinnerlaget Medkila, sier han.

På spørsmål om hvor fornøyd han er med mesterskap sett fra klubbens side, svarer han:

- Det har vært et fantastisk mesterskap for Alsvåg. Vi har virkelig markert oss, slår Tommy Nordeng fast.