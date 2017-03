ØKSIL-lag med NM-start i dag

Kampene i NM U17 begynner fredag morgen klokken 10:00. Allerede torsdag var ØKSILs tropp på 35 spillere på plass i Oslo og klare for NM-helg.

Kampene starter fredag morgen og spilles i Bjørnholt hallen og 16 lag i hver klasse har kvalifisert seg til NM.

- Vi er svært glade for at vi har greid å kvalifisere oss og nå blir det spennende å se hvor langt opp på resultatlista lagene våre kommer, sier Trener Hanne Steen i ei pressemelding.

Ambisjoner

ØKSIL-jentene har kommet i pulje med Bodø Volley, Sandnes og Koll og må vinne minst en av kampene for å komme videre til 8-dels-finale. Laget har møtt Bodø Volley tidligere i sesongen og vant senest mot dem i Nordnorsk Mesterskap.

- Vi vet allikevel at i NM er det mye mer nervøsitet og en må spille godt i alle kamper skal en nå langt. Sandnes og Koll har tradisjonelt alltid stilt med gode lag så om vi greier å hamle opp med dem denne helga blir spennende.

- Skal lære

Guttene møter Dristug, Haugesund og Strandvik og her får laget tøff motstand. Strandvik møtte ØKSIL i NM U15 i finalen for to uker siden og da ble det tap på ØKSIL-guttene.

- Vi vet at de denne helga stiller med ett sterkere lag så dette blir ingen enkel oppgave. Haugesund og Dristug kommer nok også å havne på øvre del av resultatlista. Våre gutter er første års U17 spillere og fem stk spiller også U15, vi har ett svært ungt lag som har som utgangspunkt at vi har mye å lære.

Kampoppsettet finner du her.