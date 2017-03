Sa ja til å finansiere ny stilling ved å øke vann- og avløpsgebyr

VOL har tidligere skrevet at rådmannen i Øksnes å øke vann- og avløpsgebyrene med til sammen 510 kroner fra neste år, for å finansiere en avdelingslederstilling på teknisk.

- Kunne vært bedre presentert

Årsaken til forslaget at teknisk sektor i kommunen skal omorganiseres, med én kommunalsjef og tre avdelingsledere med ansvar for personal og økonomi innenfor avdelingene forvaltning, drift og eiendom. Formannskapet har tidligere bedt om at lovligheten i forslaget sjekkes opp.

Kommunalsjef Janne Kankaala sa at forslaget ikke er ulovlig, men at det kunne vært presentert på en tydeligere måte.

- Det er ikke ulovlig å øke avgifter på denne måten, men det kunne ha vært presentert på klarere måte, sier han.

- Må gjøre noe

Kankaala understreket at vannsituasjonen i Øksnes kan bli prekær dersom det ikke skjer noe med bemanningen.

- I dag har vi tre driftsoperatører og en avdelingsingeniør, siden sistnevnte har sagt opp sin stilling. Fra juni har vi bare tre driftsoperatører som går i vaktturnus. På grunn av ferie, sykefravær og avspasering har vi kommet til lovlighetsgrensen. Det er derfor avgjørende at vi tilsetter noen så raskt som mulig. Jeg har forståelse for at enkelte synes saken har kommet brått på og ikke er behandlet i hovedutvalget. Men dersom vi ikke gjør noe nå, går vi inn i ferien der vi kommer i en ulovlig situasjon med den bemanningen vi har, forklarte han til kommunestyret.

- Vann er kanskje det viktigste vi har i kommunen. Vi er nødt til å rent vann, slo han fast.

Nytt punkt falt

Øksnes Tverrpolitiske liste ville ha inn et nytt punkt i vedtaket, om at fagutvalget må styre den videre prosessen, men dette falt i avstemningen.

Fagutvalget må følge saken videre. De kjenner detaljene og kan sørge for at saken kan komme i rett spor og at alle detaljene, sa han

Olav Lind (ØTL) uttrykte at han var noe overrasket over at situasjonen var såpass alvorlig som teknisk sjef uttrykte.

- Jeg trodde at vannverkssituasjonen var under kontroll og har ikke hørt noe om at vann- og avløpssituasjonen i Øksnes ikke har vært det. Jeg tror også det blir vanskelig å finne en person som skal lage ny hovedvannplan og mener det er bedre å leie inn konsulentfirma, uttrykte han.

- Vi kommer til å bruke konsulentfirma i prosessen, supplerte Kankala.

Forslaget til endelig vedtak, som ble enstemmig vedtatt, er som følger:

1. Det opprettes stilling som avdelingsleder på driftsavdelingen fra 1. oktober 2017.

Stillingen lyses ut eksternt.

2. I 2017 finansieres stillingen ved bruk av vannverksfond.