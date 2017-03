Vil at Øksnes kommune aktivt skal rette søkelys mot havforurensing

I et opprop i kommunestyremøtet tirsdag, orienterte Jon Danielsen og Senterpartiet kommunestyret om å slutte seg til partiets opprop om å ta bedre vare på havet og alle ressursene der.

Han understreket at havet, til tross for at det er et fantastisk matfat, brukes også som søppelplass.

- I løpet av denne vinteren er vi igjen blitt påminnet om giften og søppelet som blir tatt opp i næringskjeden på en brutal måte. Hval og torsk er fangen med magen full av blant annet plast. Nedbrytingstiden på mye av søppelet er flere hundre år. Vi som bor på kloden forgifter vårt eget matfat og det skjer raskt. Dette må vi stoppe og har ingen tid å miste, uttrykte han i oppropet.

Har lagt premisser

Danielsen tok videre til orde for at Øksnes, som en av Norges største fiskerikommuner, må rette søkelys på den globale forgiftningen og ta ansvar for en bærekraftig forvaltning av havet.

- Vi er en av de viktigste fiskerikommunene i landet og har lagt premissene for fiskeri i hundrevis av år, noe vi må fortsette med, sier han.

- Må ha lovforbud

Danielsen håper at oppropet etter hvert blir forankret i kommunestyret og etter hvert blir vedtatt oppover i det politiske systemet.

- Flere lovforbud må på plass, noe som vil være best for både oss og menneskeheten i årene som kommer. Vil skal ikke bare ønske velkommen til miljø og oljevernbase, men vi må ta tak i problematikken og gjøre noe med den, slo Danielsen fast overfor kommunestyret.

Vil forby plast

Øksnes Senterparti ønsker å gjennomføre følgende lovforbud for å ivareta miljøet på havet:

Lovforby bruk av miljøfiendtlig plast, mikroplast, utslipp av kjemikalier.

Innføre sporbarhet og returordninger på flere produkter.

Innføre strengere krav til sporbar leveranse av søppel til godkjent mottak.

Innføre strenge reaksjonsformer ved overtredelser.