– Svært motiverte for ei god avslutning

Alle lag fra de to 1.divisjonsavdelingene møtes for å kjempe om de siste poengene i årets serie. Hver sesong arrangeres tre rankingturneringer og ØKSIL damene har ikke lyktes helt i de to foregående turneringene.

– Jentene er derfor svært motiverte til en god avslutning, sier trener Hanne Steen i ei pressemelding.

– Kan det bli bedre enn dette? Øksil-jentene var strålende fornøyde med søndagens sliteseier mot NTNUI. Neste helg avgjøres årets serie med rankingturnering i Askim.

Denne turneringen møter ØKSIL BSI, Blindheim og Topp Volley i innledende puljespill.

I første kamp, lørdag morgen møter ØKSIL BSI.

- Vi har møtt BSI en gang før denne sesongen, i rankingturnering og da var det ØKSIL som trakk det lengste strået. BSI vant sin siste kamp mot Blindheim som er ett av favorittlagene til å vinne serien og vi må dermed ikke avskrive BSI som en enkel motstander.

ØKSIL møter også Topp Volley Norge lørdag formiddag.

- Her har vi ikke noen tidligere kamper denne sesongen å vise til, og vi vet derfor svært lite om TVN laget. Blindheim møter vi i siste kam. Blindheim har gjort det svært godt denne sesongen og ligger på 2. plass på totalrankingen og blir nok det tøffeste laget vi møter i denne turneringen. Vinner vi to av kampene er vi mest sansynlig videre til kvartfinale som spilles senere på lørdag.

Jaaaaaaaaaaaaa! Øksil gikk seirende ut av en thriller av en hjemmekamp mot serieleder NTNUI søndag formiddag.

ØKSIL har hatt en god vårsesong og det er derfor damer med stor selvtillit som reiste til Askim.

VOL kommer tilbake med resultater i løpet av helga.