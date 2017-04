ØKSIL vant rankingturnering

ØKSIL til semi i sesongavslutninga I årets siste rankingturnering i Askim, imponerer ØKSIL.

Turneringen ble avholdt i Askim og ØKSIL gikk ubeseiret gjennom hele turneringen.

– Dette føles fantastisk. Vi svever, sier en forståelig glad trener Hanne Steen etter finaleseieren.

Etter at de kom til semifinale etter innsatsen lørdag, var det semifinale søndag morgen. Her slo ØKSIL Kristiansand 2-0 i sett.

I finalen søndag ettermiddag var det duket for kamp mot BK Tromsø.

Kampen ble vunnet 2-1 etter settsifrene 25-21, 20-25, 15-9.

Det er foreløpig uvisst hva innsatsen i helgas turnering har å si for ØKSIL tabellplassering etter årets sesong. Laget får 60 poeng for seieren og vil klatre, men det er uvisst hvor mange plasser.

Stolt trener

Trener Hanne Steen er stolt av laget sitt.

– Vi har hatt en flott sesong etter jul og spilt gode kamper og vunnet det meste. Vi har vunnet fem og tapt en, så vi visste vi var i god form foran turneringen, sier Steen.

Hun sier videre at de forventet at det ville bli beintøft å hevde seg i sesongens siste turnering.

– Det er flere lag på rankingturnering og så ser vi ofte at lagene spisses ekstra da flere av lagene får de beste spillerne sine hjem til slike turneringer, sier Steen og fortsetter.

– Men vi var det beste laget, vi vant alle kampene og gir fra oss to sett. Mange av settene vinner vi med god margin. Det er helt utrolig det jentene fikk til i dag.

– Hvorfor var dere så gode i helga?

– Vi har et lag som er teknisk og et godt samhold. Så er det en arbeidsmoral som mange kan misunne.

– Grunnen til oppsvingen etter jul?

– Vi har jobbet mye med det mentale og samspillet mellom spillerne. Vi har brukt mye tid på å definere hva vi er og hvordan vi kan støtte hverandre når vi gjør feil. Vi har jo mange unge spillere på 16-17 år. Det er jo de som vi ser virkelig har fått styr på den mentale delen. Så må det sies at de eldste også har hevet seg betraktelig.

Opprykk?

Hva mener så Steen er mulig for dette unge, spennende laget fra Øksnes?

– Akkurat i dag kunne vi slått mange lag i Norge. Vi savner den store slegga som kan banke gjennom, men vi har godt forsvarsspill og god serving, sier hun uten å ville gå inn på om et opprykk er noe laget på sikt kan tenke på.

– Det er for tidlig å snakke om det i dag. Det har ikke sunket inn helt det jentene har gjort i helga. Det som er viktig å si er at det er ei kjempeutfordring av flere av spillerne bor så spredt. Noen i Tromsø, noen i Bodø. Det gjør at vi ikke får ikke trent samlet. Det er ei utfording , selv om det ikke spilte noen rolle i dag. For i dag var vi best, sier Steen.