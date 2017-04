Støre til Øksnes

Ny vei til Vornes og Sandvikdalen trekker ut i tid:

Det skal bygges ny adkomstvei til Vornes og Sandvikbakken i Øksnes. Til tross for at det tidligere har vært konkludert som lite hensiktsmessig, har Hovedutvalg teknisk nå bedt om at administrasjonen skal utrede muligheten for å utbedre gammelveien, i stedet for å lage ny trasé via Torstein Reinholdtsens vei.