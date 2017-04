– Vi er garantert interessert

Det har i mange år vært jobbet for å få et tilbud om VG2 Fiske og fangst til Øksnes. I desember åpnet politikerne på fylkestinget for en utredning av et samarbeid mellom linja på Gravdal og en eventuell nyetablering på Myre. Den jobbes det nå med.

En forutsetning for at politikerne i det hele tatt skal vurdere et tilbud på Myre, er gode søkertall til linjer som kvalifiserer til VG2 Fiske og fangst, og ikke minst at fiskerne i regionen er med på laget, og garanterer praksisplasser og lærlingeplasser.

Torsdag kveld inviterte derfor Øksnes kommune og Sortland videregående skole fiskebåteierne i Øksnes til et samarbeidsmøte på den nye velferdsstasjonen til Myre fiskemottak. Fem fiskere møtte opp.

– Fylkestinget vil ikke starte opp et løp for ungdommer på Myre uten at de vet at elevene har en lærlingeplass å gå til i den andre enden. Derfor frir vi nå til dere. Jeg tror dette vil være viktig for ungdommene våre, men vi trenger dere med på laget for å få det til, sa ordfører Karianne Bråthen i møtet.

Gode søkertall

Rektor ved Sortland videregående skole, Rune Lødemel, viste til dobling av søkertallene på VG1 Naturbruk på Kleiva bare på noen få år. Dersom politikerne åpner for at også elever fra studieforberedende kan søke VG2 Fiske og fangst, noe det ligger an til, vil det bare ved Sortland videregående skole være 160 elever som er kvalifisert til å søke på et eventuelt tilbud på Myre høsten 2018.

– Jeg har veldig lyst til at vi skal få dette til, at vi skal få på plass et utdanningstilbud jeg ikke kan forstå annet enn at det er behov for, sa Lødemel.

Han viste til at Vesterålen har 638 fiskere på blad B, 262 av dem i Øksnes.

– Om alle skulle holde ut i 40 år i snitt, vil det være behov for rundt 15 nye fiskere i året, sa Lødemel.

Fem fiskere med

20. juni skal det leveres søknad om å få opprette VG2 Fiske og fangst til fylkeskommunen. Vedlagt den må det ligge intensjonsavtaler som dokumenterer at redere i Øksnes er interessert i å ta imot lærlinger.

Da møtet gikk mot slutten hadde fem fiskere skrevet under avtaler på å ta imot til sammen 10 lærlinger. Både Tom Grande og André Reinholdtsen, som har og har hatt lærlinger før, Robert Brun, Jostein Berthinussen og Runar Hansen skrev under.

– Vi har hatt lærlinger før, og vi har vært veldig fornøyd. Vi er garantert interessert i å si ja for å få dette i gang, og kan ta imot flere, sa skipper og reder Tom Grande, som driver Øksnes Kystfiske sammen med Ted Robin Endresen.

Manko på elever, ikke læreplasser

Ramona Lind ved Opplæringskontoret for Nordre Nordland sa at de sliter med å få tak i nok elever, og ikke lærlingeplasser, til blå linjer. Hun håper fagbrev innen fiske og fangst skal bli attraktivt for flere med et tilbud på Myre.

Hun minnet også fiskerne på om at det ligger mye ansvar i å ha lærlinger om bord.

– Dere påtar dere et opplæringsansvar, men skal også være rollemodeller og lære dem arbeidslivet, sa hun.

– Dette er ungdommer 17-18 år, og mange av dem er veldig dyktige. De vil bidra. Det er sjeldent noe styr, og de gangene det er det, er vi der for å bistå.

Målet er at fylkestinget skal ta stilling til etablering av et nytt tilbud på Myre før jul, og at det eventuelt skal være oppstart fra høsten 2018.