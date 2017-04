- En slik kanal vil kunne åpne opp hele Øksnes Vestbygd

- Kanalen vil kunne åpne opp hele Øksnes Vestbygd og korte ned kjøretiden mellom Myre og Lofoten med nesten to timer, sier initiativtaker Jimmy S. Karlsen til VOL.

I dag er det 700 meter med land som skiller Eidsfjorden og Skjerfjorden og som gjør at båter må seile utenfor Vesterålen. Intensjonen med forslaget er blant annet å gjøre det tryggere for kystflåten å ferdes i det værharde området.

Korter ned kjøretiden

Karlsen er elektriker av yrke, men har god kjennskap til de klimatiske utfordringene fiskebåter kan møte i Vesterålen.

- Flåten blir mindre avhengig av været og slipper å gå fra den mer værutsatte siden av Bø og Øksnes. Kjøretiden mellom Myre og Lofoten blir kortet ned med nesten to timer, sier Karlsen.

Kan gi løft for turismen

Han peker også på en andre fordeler han mener flere vesterålskommuner kan nyte godt av i forbindelse med skipskanalen.

- En slik kanal vil ikke bare gagne fiskeindustrien, men vil også ha et enormt potensial for turistnæringen i regionen. Hurtigbåtleie i Skjerfjorden kan forlenges til anløpssteder i både Bø, Sortland og Hadsel og på den måten bidra til at turister og andre vil få tilgang til en rekke steder i den vesterålske skjærgården. Kanalen vil også kunne gi bedre vanngjennomstrømming til både Eidsfjorden og Skjerfjorden og dermed sørge for bedre vannkvalitet, sier han entusiastisk.

250.000 kubikkmeter

For at prosjektet skal gjennomføres, må det graves ut 250.000 kubikkmeter med masse. Den planlagte lengden på kanalen er på 700 meter, med 30 meters bredde og fem meters dybde. Karlsen har allerede snakket med en geolog som mener at gravearbeidet er fullt gjennomførbart og i hovedsak kan gjennomføres fra land.

- Jeg antar at selve gravekostnadene vil komme på et sted mellom 15 og 20 millioner kroner. Hva det vil koste å legge om vei og broer, har jeg ikke grunnlag for å uttale meg om. Men jeg tror at gravekostnadene er de største, sier Karlsen og legger til at tallene ikke er kvalitetssikret.

Håper politikere tar tak

Karlsen har sendt forslag og saksinformasjon om prosjektet til kommunestyrene i Øksnes, Sortland, Bø og Hadsel, i tillegg til Kystverket. Initiativtakeren håper at de tar tak i ideen.

- Et sted må man starte. Jeg håper politikerne ser på dette, for det er de som må ta det videre. Engasjementet rundt forslaget er i alle fall stort. Det er bare å se på Facebook-gruppen vi har opprettet i forbindelse med prosjektet. Noen negative røster er det, men slik er det alltid, slår Jimmy S. Karlsen fast.

Det var Avisa Nordland som først omtalte saken.