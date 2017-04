Vårin Sørmeland fortalte sin historie til SortlandsAvisa og VOL høsten 2016. Om hvordan hun gjennom hele barndommen på Sortland ble seksuelt misbrukt av sin egen far og morfar. Selv om «alle» i nærmiljøet visste hva som foregikk, var det ingen som grep inn.

Siden 2009 har hun reist rundt i landet og fortalt sin historie – for at andre skal kunne lære av det som skjedde med henne. For at lærere, leger, politi, naboer, foreldre og venner skal lære seg å se tegnene på at noe er galt. For å lære folk at man må si fra.

Mandag 24. april arrangerer Øksnes Sanitetsforening foredrag med Sørmeland i aulaen ved Myre skole. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

– Dette er noe som angår oss alle, og som kan skje over alt. Som medmennesker har vi et ansvar for å bry oss, og ved å bry oss bidrar vi til å forebygge overgrep, sier initiativtaker Marianne Reinholdtsen til VOL.

På Sortland i fjor

Sørmeland bor i dag i Trøndelag, men har mye familie i Vesterålen, også i Øksnes. I fjor høst holdt hun det samme foredraget på Sortland. Der har kommunen de siste årene satset stort med prosjektet «Æ e mæ», hvor barnehagebarn, skolebarn og ungdom får lære mer om seksualitet og seksuelle overgrep. Om hva som er greit og ikke. I april skal prosjektet presenteres for representanter for FN.

– Dette er utrolig bra og viktig arbeid, og jeg håper dette er noe Øksnes kommune også vil jobbe mer med, sier Reinholdtsen og sier at hun har fått signaler om at så skal skje.

Håper mange tar turen

Sanitetsforeninga håper mange tar turen for å høre på foredraget på mandag.

– Foredraget er ikke tilpasset barn, men fra de i ungdomsskolealder og oppover. Alle som jobber med barn eller har barn selv bør ha interesse for å komme på foredraget, sier Reinholdtsen. For at flest mulig av kommunens innbyggere skal få det med seg, tar de ikke inngangsbillett.

Vårins oppfordring: – Se barna. Smil, og spør dem om de har det bra Å se og bli sett er viktig, ifølge Vårin Sørmeland. Hun lover å tro på alle som trenger hjelp.

– Vårin gleder seg stort til å komme til Øksnes, hvor hun opprinnelig kommer fra, sier Reinholdtsen.