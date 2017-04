– Kan bli lengre ventetid

Frem til 8. mai, når ny vikar er ventet å være på plass, vil det være redusert legedeking i Øksnes. Det skriver kommunen på sin hjemmeside. Enhetsleder for hjelsetjenester, Birgit Flåten, informerer om at dette vil medføre lengre ventetid for en del tjenester.

– Det gjelder særlig reseptutskriving, legeattester og kontroller. Vi ber om forståelse for dette og anmoder om at reseptbestilling gjøres i god tid. Det vil også kunne bli noe lengre ventetid på ordinære legetimer hos noen av våre leger, sier Flåten.

– Øyeblikkelig hjelp vil alltid ha prioritet, legger hun til.

Én av legene på Myre er i permisjon ut året, og man har foreløpig ikke lyktes i å få på plass en langtidsvikar. Det jobbes det nå med, sier Flåten.