Vurderer å avvikle filetproduksjonen

Øksnesavisa skriver fredag at en æra kan være over i Myre havn. Fiskeindustribedriften Gunnar Klo AS, som har hatt filetproduksjon i havna siden slutten av 50-tallet, vurderer å legge ned filetavdelingen. Det begrunnes med liten lønnsomhet og mangel på råstoff utenom vintersesongen.

– De siste årene har vi hatt aktivitet på filetavdelingen bare tre måneder i året. Ellers har lokalene stort sett stått tomme. Det er for dyrt å la lokaler og utstyr stå uburkt store deler av året, sier disponent Gunnar Jarl Klo til lokalavisen – og presiserer at de ikke har tatt en endelig beslutning.

Samarbeid med naboen?

Etter det Øksnesavisa erfarer skal bedriften være interessert i et samarbeid med Primex Myre, som skal bygge landets mest moderne filetfabrikk på nabotomta. Dette vil imidlertid ikke Klo kommentere.

– Vi føler oss satt sjakk matt Fiskekjøper Gunnar Jarl Klo ba fiskeriministeren gjøre noe med deltakerloven, da han møtte politikere og næringsliv i Øksnes fredag morgen.

VOL har tidligere skrevet at Klo mener det må gjøres endringer i deltakerloven, slik at også landindustrien skal få mulighet til å eie fiskekvoter. Ved at fiskere i dag har lov til å eie landindustri, mener han enkelte aktører får konkurransefortrinn i at de kan ha fartøy og kvoter som sikrer egne anlegg råstoff.

– Vi opplever ulike konkurranseforhold enn fiskere som kjøper opp bedrifter. Dette er bedrifter som kan vise til bedre lønnsomhet enn de gamle tradisjonelle fiskebedriftene. Dette er noe vi må gjøre noe med, sa Klo til fiskeriministeren da han besøkte Øksnes i februar.

– Vi føler oss satt sjakk matt. Om vi skal klare å utvikle industrien på land, og om vi skal klare å tjene penger, må industrien ha råstoff å gå til, sa Klo til Per Sandberg.

Søker om dispensasjon

Sandberg pekta da på at når det kommer til industrielt eierskap, er ikke deltakerloven helt låst. I særlige tilfeller er det muligheter for å gi dispensasjon fra deltakerloven, blant annet når regionale og næringsmessige hensyn tilsier det, og drift av et fartøy og en industribedrift henger sammen.

Ifølge Øksnesavisa har Gunnar Klo AS nå levert en søknad til departementet om dispensasjon fra loven, for å få ervervstillatelse for et fartøy.