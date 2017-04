Skal levere utkast til byggeprogram til høsten

Da formannskapet i Øksnes møttes tirsdag, var det fra politikerne bedt om en orientering om ståa rundt kulturhusprosjektet Folkets Hus.

Som VOL tidligere har skrevet, venter prosjektgruppa på en avklaring fra kommunen om hva de ønsker av arealer i bygget, før de kan gå videre med sitt arbeidet.

Snøhetta-arkitekt som rådgiver

I sin orientering til politikerne sa fungerende rådmann Elise Gustavsen at det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra kommunen og Folkets Hus som nå er i gang med et felles arbeid med å utarbeidet et byggeprogram for kulturhuset - for å se på hvilke områder det private prosjeket og kommunen kan samarbeide på.

Arbeidsgruppen består av Gustavsen, kulturskolerektor Trond Ståle Mathisen, leder for eiendomsforvaltningen Bengt Stian Nilsen og Stian Reinholdtsen og Stian Frivåg fra Folkets Hus.

– Sammen skal vi utarbeide et byggeprogram, hvor vi skal ivareta de behovene som vi har i Øksnes kommune. Der baserer vi oss på utredninger som er gjort og politiske vedtak. Disse skal settes i sammenheng med ideene til Folkets Hus, sa Gustavsen, og la til at Tarald Lundevall er gudfar og rådgiver for prosjektet.

Lundevall er arkitekt og partner i Snøhetta, og har tidligere bodd i Øksnes.

Arbeidsgruppa skal også utarbeide skisser for hvordan huset skal driftes.

Byggeprogram til høsten

Utvalget skal være ferdig med sitt utkast til byggeprogram i august, som til høsten skal legges frem til politisk behandling.

ØTLs Jørn Martinussen stilte spørsmål om hvorvidt det blir tatt hensyn til tilstandsrapporten som har avdekket at aulaen ved Myre skole er i så dårlig forfatning at den trolig blir foreslått revet av administrasjonen.

– Dette gjør at vi må tenke nytt med tanke på kulturtilbudet. Hva tenker arbeidsgruppa om dette? spurte han.

– Denne rapporten er enda ikke forelagt politikerne. Den er heller ikke tatt inn i arbeidsprosessen rundt Folkets Hus enda, men det vil vi måtte gjøre, svarte Gustavsen.