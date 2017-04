Det blir folkemøte om Cermaq-nedleggelse

Som VOL skrev i februar har innbyggere i Alsvåg og årsmøtet i Øksnes Senterparti etterlyst informasjon om hva som skjer rundt Cermaqs nedleggelse av sitt lakseslakteri i bygda.

Krever folkemøte om Cermaq-nedleggelse Senterpartiet i Øksnes mener Cermaq og politisk ledelse i Øksnes ikke informerer om hva som skjer rundt selskapets nedleggelse i Alsvåg. De krever at ordføreren tar initiativ til et folkemøte om saken.

I 2018 mister nærmere 40 ansatte jobben når selskapet legger ned til fordel for nytt slakteri i Steigen. Senterpartiet har i en henvendelse til ordføreren bedt om at det fra kommunens side blir initiativ til et folkemøte om saken, hvor også ledelsen i Cermaq møter for å informere om prosessen.

Cermaq-direktøren om slakteriet i Alsvåg: – Flere har vist interesse Cermaq-direktør Snorre Jonassen sier de helt klart vil stille om det blir arrangert folkemøte om nedleggelsen av slakteriet i Alsvåg. Flere har så langt vist interesse for anlegget, uten at det har ført til noe konkret.

VOL var i februar i kontakt med Cermaq-direktør Snorre Jonassen som sa at de helt klart ville stille om det ble arrangert folkemøte i Øksnes. Han bekreftet også at flere aktører har vist interesse for å kjøpe anlegget, uten at det foreløpig hadde ført til noe konkret.

Da formannskapet i Øksnes møttes tirsdag, informerte ordfører Karianne Bråthen at hun har vært i kontakt med Jonassen, og at de har blitt enige om at det skal arrangeres folkemøte i Alsvåg om ettermiddagen 10. mai.