Signaldebatt uten signaler

Formannskapet i Øksnes samlet seg fredag til et ekstraordinært møte med én sak på lista: den økonomiske situasjonen i kommunen.

Administrasjonen er i gang med å lage ny økonomiplan for 2018-2021, og har foretatt en framskriving av budsjett for årene som kommer. Den viser at Øksnes kommune vil gå med et underskudd på 14,1 millioner kroner i 2018 med dagens driftsnivå.

Det må gjøres grep, og rådmannen hadde derfor invitert politikerne til signaldebatt, for at de skal kunne komme med innspill tidlig i prosessen.

– Vi har forhåpninger om at dere kommer med tydelige signaler, slik at vi kan slippe å gjøre masse unødige utredninger dersom dere allerede nå kan si om det er områder som skal fredes for kutt. Vi er nede på jernet nå, og det er vanskelig å finne disse 14 millionene. Nå handler det om politikk. Hvor skal vi redusere tjenestenivået vårt? innledet fungerende rådmann Elise Gustavsen.

Få signaler

Til tross for at debatten ble utsatt sist formannskapsmøte for å gi partiene bedre tid til å forberede seg, var det lite signaler å få fra formannskapspolitikerne fredag.

De ba heller om at saken ble sendt til Trepartsorganet, hvor enkelte politikere sitter sammen med representanter fra administrasjonen og tillitsvalgte i kommunen.

Til tross for at fungerende rådmann påpekte at organets mandat er å sikre gode prosesser, ikke å være forslagsstiller, fikk Trepartsorganet i oppdrag å komme med innspill til mulige nye modeller eller strukturer for drift innenfor kommunal virksomhet.

Omstridte tema som eiendomsskatt og skolestruktur fikk ligge i fredagens møte.

– Det er vanskelig å komme med helt klare signaler. Alle partier har snakket om skolestruktur, men der har vi bestilt ei oppvekstmelding, så å gjøre noe der før den er klar, blir feil. Eiendomsskatt diskuteres også i partiene, men det skal vi ha en orienteringssak om i neste kommunestyremøte – og er ikke noe vi vil sende signaler om før vi har hatt en debatt om der, sa Aps Torfinn Kristoffersen.

Vil se på Vestvågøy-modellen

Det eneste forslaget som kom var da ordfører Karianne Bråthen ville ha med seg formannskapet på at «Vestvågøy-modellen», som kommunen bruker i fordeling av ressurser i skolen, kan forlates dersom det gir mulighet for innsparing. Det fikk hun.

Posisjonens forslag om å nedsette arbeidsgrupper på de enkelte enhetene i kommunen, som skal se på hvordan de kan jobbe mer kostnadseffektivt, hadde ØTLs Jørn Martinussen liten tro på.

– At enhetene skal komme med forslag som gjør at man sparer inn millioner, er litt som å tro på julenissen. Vi drifter allerede kostnadseffektivt, og administrasjonen har gang på gang sagt at ostehøvelprinsippet ikke er gangbart mer. Vi har i realiteten en rimelig stor utfordring, sa Martinussen.

Tunge investeringer

Øksnes står overfor store investeringsbehov de kommende årene. Det kommunale veinettet er slitt, aulabygget må trolig rives og kulturlivet blir stående uten lokaler, det er ønsket et nytt helsehus og man har en krevende bassengsituasjon.

Sps John Danielsen ytret bekymring over høyt låneopptak, og ba om å få fremlagt en oversikt over investeringsbehov, herunder driftsfølgevirkninger og kapitalkostnader.

– Vi ligger i grenseland når det gjelder lån per innbygger, og med tanke på utfordringer på driftssiden, må vi være varsomme med å gjøre store låneopptak, sa økonomisjef Jul Are Pettersen i en kort kommentar fra sidelinjen.

Ikke mer å ta av

På spørsmål fra VOL etter møtet om ansvarsfraskrivelse ved å ikke gi administrasjonen de etterspurte signalene, og ved å skyve oppgaven til et annet organ, svarte posisjonen følgende:

– Jo, litt. Vi har brukt ostehøvelen tidligere – og har tatt alt «daukjøttet» før, det er ikke mer å ta av, sa KrFs Tore Christiansen og ga uttrykk for at de har en krevende oppgave foran seg.

– Jeg skulle ønske vi kunne gitt tydeligere signaler. Det er noe med formen her som gjør det vanskelig. Vi må forholde oss til vedtak som kommunestyret har gjort tidligere. Hadde vi for eksempel vært enige om å legge ned skoler, hadde det vært én ting, men vi har bestilt en oppvekstmelding og vil gjøre ting skikkelig. Dermed blir det feil å gi slike signaler over bordet i dag, sa ordfører Karianne Bråthen.