Sterkt kvartalsresultat for Biomar

Ifølge en pressemelding fra selskapet, er omsetningen i første kvartal 2017 på 1,996 milliarder danske kroner, opp med 464 millioner danske kroner fra første kvartal i 2016,

Det er særlig laksesegmentet som driver den positive utviklingen, med salgsvolum som topper samme periode i fjor med 30 %.

– Vi har sett at våre effektiviserende og kostnadsbesparende tiltak har gitt utslag i alle deler av driften vår. Aller viktigst er det imidlertid at vi har lykkes med å posisjonere oss i markedet på et gunstig tidspunkt, med nye produktkonsepter som er ment til å styrke bærekraftigheten i industrien samtidig som de sikrer kvaliteten og helseaspektet til produktene som skal leveres til sluttkunden, sier administrerende direktør i BioMar Group Carlos Diaz ifølge pressemeldingen.

Salgsvolum og nysatsing

Salgsvolumet for kvartalet ligger på 205 000 tonn, opp fra 166 000 tonn i samme kvartal 2016.

Dette innebærer en kvartalsbasert EBIT på 51,5 millioner danske kroner mot 22 millioner danske kroner året før.

På Seafood Expo i Brussel i forrige uke kunngjorde BioMar Group at de har anlagt et samarbeid med Lerøy Seafood Group og TerraVia. Samarbeidet skal ifølge selskapet sikre at all oppdrettslaks fra Lerøy Seafood skal ha tilgang på høye og bærekraftige nivåer av lankjedede omega 3-fettsyrer i fôret, blant annet med hjelp av mikroalgeingrediensen AlgaPrime.

8,9 milliarder

I 2016 omsatte selskapaet for i underkant av 8,9 milliarder danske kroner. Samme året solgte de 966 000 tonn fiskefôr på verdensbasis, og hadde en EBIT for året på 581 millioner danske kroner.

BioMar Group er et internasjonalt fiskefôrselskap, og har blant annet 13 fabrikker i Norge. I tillegg har de fabrikker i land som Kina, Chile, Tyrkia, Skottland og Frankrike, for å nevnte noen.