– Hva gjør kommunen for å ivareta det økte kapasitetsbehovet?

De siste års utbygging i Myre havn har ført til stort press på kommunens vann- og avløpsnett. I vinter har kapasiteten vært sprengt, og med ny fabrikk og et nytt industriområde under bygging er det behov for å sette inn tiltak. Kommunen har blant annet innkalt næringslivet til møte for å kartlegge deres behov fremover.

Vil øke kommunale avgifter for å finansiere stilling på teknisk: – Aldri artig å øke avgifter, men i dette tilfellet har jeg ingen problemer med det Teknisk sektor i Øksnes har behov for økt bemanning. For å finansiere dette, gikk formannskapet i Øksnes tirsdag inn for å øke de kommunale avgiftene fra neste år.

I en interpellasjon til tirsdagens kommunestyremøte i Øksnes stiller Senterpartiets Karin Nilsen spørsmål om hva kommunen gjør med situasjonen.

– Øksnes senterparti har registrert utfordringer med leveranser av vann og avløp til industri, offentlig virksomhet, husstander o.l. i området. Kapasiteten har vært belastet under vintersesongen med over 100 prosent. Næringslivet investerer i nye anlegg som har behov for vann og avløp, og det er jo fantastisk, skriver Nilsen.

– I kommunestyremøtet 9. mai skal vi ha en budsjettregulering uten at kortsiktige tiltak blir igangsatt. Øksnes Senterparti ber ordfører redegjøre for hvordan kommunen skal ivareta det økte kapasitetsbehovet for vann og avløp vinteren 2018, avslutter Nilsen.

VOL følger dagens kommunestyremøte i Øksnes.

Sakslisten til dagens møte:

029/17 Dagsorden

030/17 Drøftingssak til kommunestyret 09.05.2017

031/17 Regulering nr. 1 av Øksnes kommunes drifts- og investeringsbudsjett 2017.

032/17 To årlige opptak i barnehage

033/17 Prosedyre for behandling av søknader omkretsoverføring

034/17 Klagebehandling - Kjærlighetshaugen detaljreguleringsplan

035/17 Aulabygget - Tilstandsrapport byggteknisk vurdering.

036/17 Endelig vedtak av adressenavn og oversendelse av enkelte adressenavn for vedtak av skrivemåte

037/17 Demensplan 2016-2020

038/17 Kommunalt rusarbeid. Søknad om tilskudd fra 2017.

039/17 Søknad om alminnelig skjenkebevilling for all alkoholholdig drikk, samt skjenking av egettilvirket øl (gr.1) i egen virksomhet - Naustvika AS

040/17 Et rikt hav hvis vi tar ansvar nå - stopp forgiftningen av maten vår -Opprop til regjering og Storting

041/17 Fra utredning til tiltak, Samlokalisering fastleger og helse- og omsorgstjenester

042/17 Referatsaker