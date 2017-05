Kan tjene opp mot 21 millioner kroner på eiendomsskatt

Tirsdagens kommunestyremøte i Øksnes åpnet med en omfattende orientering om eiendomsskatt.

365 av landets kommuner har nå innført eiendomsskatt, blant dem 41 av 44 kommuner i Nordland. I Vesterålen er det kun Lødingen og Øksnes som ikke har innført skatten.

Mens nabokommunene siden 2001 har sopt inn nesten en halv milliard kroner i eiendomsskatt, har et bredt politisk flertall, med unntak av SV, stått fast på at Øksnes ikke skal påføre innbyggerne denne ekstra skatten.

Krevende økonomi

Kommunen står nå foran en krevende økonomisk situasjon, og må kutte over 14 millioner kroner for å få neste års budsjett i null.

Ap-ordfører Karianne Bråthen sa til VOL i april at hun tidligere har vært kritisk til skatten, men at hun nå mener at øksnespolitikerne må vurdere innføring av eiendomsskatt på grunn av kommunens økonomiske situasjon. Hun ga da også uttrykk for at Arbeiderpartiet i Øksnes var delt i saken.

Leder i KS Eiendomsskatteforum, Helge Høwe, var invitert til tirsdagens møte for å oritentere politikerne. Han er tidligere økonomisjef i Sortland og rådmann i Ibestad.

– Vår oppgave er ikke å være en pådriver for eiendomsskatt, men å bistå kommuner ved innføring av skatten, sa Høwe.

Kan tjene opp mot 21 millioner

I anledning tirsdagens orientering har KS Eiendomsskatteforum gjort et anslag på hva Øksnes kan forvente seg av inntekter ved å innføre eiendomsskatt.

Inntektene vil avhenge om politikerne velger å beskatte deler eller hele kommunen, og nivået takstnemda legger seg på. Basert på andre kommuner i regionen mener KS at Øksnes kan forvente seg inntekter på fem til seks millioner kroner ved en eiendomsskatt på to promille, som er minimum. Kjøres promillen opp til sju, som er maks, kan de få mellom 17,5 og 21 millioner kroner i ekstra inntekter.

– Eiendomsskatten er en sikker og stabil inntektskilde, og inngår ikke i inntektssystemet. Det betyr at hver krone går til kommunene, i motsetning til andre skatter hvor det er utjevning og kommunene bare får rundt 30 prosent, sa Høwe.

Gjennomsnittlig eiendomsskatt for alle kommuner var 3785 kroner i 2017.

I vesterålskommunene er snittet følgende:

• Hadsel: 4.320 (6,5 promille)

• Bø: 2.920 (4,0 promille)

• Sortland: 4.446 (5,7 promille)

• Andøy: 6.216 (7,0 promille)

Høwe sa at det verserer flere myter om eiendomsskatten som ikke stemmer.

– Det er en myte at det er en objektskatt som rammer urettferdig og tilfeldig. En undersøkelse fra KS viser at det er sammenheng mellom inntekt og formue og eiendomsskatten. Vi som bor landlig til vet at det er de som tjener mest som har de dyreste husene. Undersøkelsen viste også at pensjonister og minstepensjonister betaler mindre enn andre, ofte fordi de sitter på eldre eiendommer, sa Høwe.

Å innføre skatten vil medføre økte utgifter for kommunen. Boliger skal takseres, og nye objekter skal årlig følges opp, det skal opprettes et eiendomsskattekontor og det er årlig klageadgang – noe som vil medføre økt saksbehandling. Høwe mener innføring vil ha en engangskostnad på nærmere 3 millioner kroner.

– De siste årene har vi sett at staten og innbyggerne har blitt veldig ressurssterke, mens kommunene har blitt økonomisk ressurssvake. De blir stadig pålagt nye oppgaver fra staten, og innbyggerne stiller krav – kommunene blir skviset. Da har kommunene én mulighet til å øke inntektene – det er avgifter og skatter. Vann og avløp er selvkost, så det er stort sett eiendomsskatten man har igjen å spille på, sa Høwe.

Bruk god tid

Høwe la fram eksempel på hva Øksnes kan hente i inntekter fra kommunens største bedrift.

– Biomar tror jeg vil ende på en takst på 500 millioner kroner. For den bedriften alene vil dere kunne få en inntekt på én million kroner per år med to i promille. Den nest største bedriften er Vesterålskraft. Der vil nok taksten ligge på rundt 300 millioner kroner, som gir 600.000 i skatt. Vesterålskraft er også interessant med sine tre eiere, hvor Sortland og Bø har eiendomsskatt og Øksnes ikke. Jeg mener at slik det er i dag subsidierer innbyggerne i Øksnes folk i Sortland og Bø, da Vesterålskraft har en felles pris på sine linjekostnader hvor deres utgifter til eiendomsskatt til de to nabokommunene er innbakt.

Høwe avsluttet med et råd til politikerne:

– Har dere tenkt til å innføre skatten, sørg for at de som skal gjennomføre jobben har nok tid på seg. Gi dem i alle fall 1,5 år, og sett av ressurser til det. Bruk også gode ressurser på å informere. Dette er folk opptatt av, sa Høwe.