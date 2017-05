Som VOL skrev i forrige uke falt ikke Øksnes formannskaps høringsinnspill til Eidesen-utvalgets forslag til fremtidig kvotesystem i god jord hos fiskerinæringa i Øksnes. Særlig ble det fra Øksnes fiskarlags side reagert på at ingen fra næringa har blitt spurt til råds i prosessen.

Også Øksnes-reder Gunnar Kristoffersen reagerte på innspillet i et leserinnlegg i lokalmediene:

– For en fisker er det utrolig å se hvor mye lettere det er for lokalpolitikerne å lytte til den akademiske kvotekritikken fra Tromsø, enn å se utviklinga i sin egen hjemmehavn, skrev Kristoffersen.

– Én part hørt

Kritikken som har versert i mediene, ble tatt opp i tirsdagens kommunestyremøte. ØTLs Geir Rognan ba om at det ble satt av tid til å snakke om saken.

– Jeg føler at det utrykkes mistillit til politisk nivå, og vil at tar det opp, sa Rognan.

Han fikk støtte fra Høyres Vårin Lassesen.

– Det er én part som er hørt i denne saken. I Norges største fiskerikommune bør alle parter i næringa bli hørt, sa hun.

Sendt ut til partiene

Ordfører Karianne Bråthen (Ap) orienterte om utarbeidelsen av høringssvaret, som blant annet går mot kjøp og salg av kvoter. Politikerne som skrev innspillet forhørte seg blant annet med Kystens Tankesmie og professor ved Norges fiskerihøgskole, Peter Ørebech, i prosessen. Hun tok kritikk på at man ikke hadde hatt en dialog med næringa i egen kommune.

På grunn av tidspress og høringsfrist rakk man ikke behandling i kommunestyret, men sendte et utkast ut til alle politiske partier i Øksnes. Kun noen få bemerkninger fra ØTL kom inn. Hun påpekte også at et enstemmig formannskap, hvor alle politiske partier i Øksnes er representert, gikk inn for uttalelsen.

Kystens Tankesmie

Rognan mente deler av uttalelsen fra Øksnes var litt vel inspirert av en uttalelse fra Kystens Tankesmie, som er en tenketank eid av Fiskeriallmenningen og Norges Kystfiskarlag.

– Det er mange som reagerer på at Kystens Tankesmies argumenter er så sterkt brukt. Dette er ytterste venstre flanke i fiskeripolitikken. Vi burde hatt et bredere perspektiv. Er det noen måte å imøtekomme næringsutøverne på? spurte Rognan – og foreslo at kommunen nedsetter et fiskeripolitisk utvalg for å unngå slike situasjoner i framtida.

Rognan, i likhet med flere andre, måtte også innrømme at de ikke hadde bidratt i prosessen, selv om de hadde hatt mulighet.

– En stemme som blir hørt

Aps Tommy Steffensen støttet Rognan, og sa til kommunestyret at dette er viktig, fordi det som kommer av innspill fra Øksnes blir lagt merke til.

– Øksnes har en stemme som blir hørt ute, både på landsia og på flåtesida, og det skal vi være ydmyke for, sa Steffensen.

Senterpartiets John Danielsen sa at han så langt ikke har hørt noen påpeke hva slags momenter i høringsuttalelsen de er uenige i.

– For min del så har jeg hatt kontakt med både industri og fiskere, uten å få noen av disse tilbakemeldingene. Vi kan ikke isolere oss som kommune, og må ta et ansvar utover det. Og det var ikke Kystens Tankesmie som kom med uttalelsene, det var det er enstemmig Øksnes formannskap som gjorde, påpekte han.

KrFs Tore Christiansen la til at det var en utfordring at høringsprosessen var midt i vintersesongen.

– Nå er uttalelsen sendt, og det er lite vi kan gjøre. Dette var en NOU, og ikke et politisk fremmet forslag. Når det så kommer, vil vi som kommunestyre ha nye muligheter til å uttale oss. Da må vi tilstrebe en bedre dialog med næringa, sa Christiansen.