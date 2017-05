Vil ikke gi seg

Som VOL har skrevet tidligere er Øksnes kommune og Kystverket uenige om hvem som har ansvaret for havn og moloer i Nyksund. Kommunestyret i Øksnes nektet i 2016 å godta Kystverkets endelige konklusjon om at Nyksund havn ikke er statlig, og egentlig har vært kommunens ansvar siden 1969. Dette ga de klar beskjed om i et brev sendt i fjor vinter.

Kystverket: – Vi har konkludert Kystverket sier de har sagt sitt i saken om hvem som har ansvar for havna og moloene i Nyksund.

Ingen hjelp fra departementet

Siden har kommunen ventet på svar. VOL var i kontakt med Kystverket i april, som sa at fra deres side er siste ord i saken sagt. Da formannskapet i Øksnes møttes tirsdag, ble det diskusjon om saken.

– Enten kan vi akseptere det, eller vi kan jobbe opp mot departementet og stå på vårt, sa ordfører Karianne Bråthen.

Fra sidelinjen informerte næringskonsulent Inge-Dag Røkenes at de allerede har vært i kontakt med Samferdselsdepartementet. Beskjeden derfra var at de ikke vil overprøve Kystverkets beslutning, og at de anser deres brev som siste ord i saken.

Til retten?

– Vi ønsker et godt forhold med Kystverket, men vi bør vi gi klart utrykk for at vi uenige og at vi om så vil prøve dette for retten, sa Sps John Danielsen, som også er havnesjef i kommunen.

– Jeg er ikke der at jeg over bordet i dag kan si at vi skal gå til rettslig skritt. Det er svært viktig for en kommune som vår at vi har et godt forhold til Kystverket. Vi må i alle fall tenke oss godt om, sa ØTLs Geir Rognan.

Aps Yngve Hansen, smått i gang med valgkamp, mente en mulig løsning for saken kan være regjeringsskifte til høsten.

– Tida kan jobbe for oss. Jeg er ikke i tvil om at dette er politisk styrt, med et ønske om å få mer ansvar ført ut av statlig forvaltning. Det er ikke sikkert situasjonen er den samme om noen måneder, derfor kan det være lurt å vente litt med å konkludere, sa Hansen.

Politikerne ble enige om at ordfører tar kontakt med Kystverket for å få bekreftet om de fortsatt er uenige.

– Og så ser vi hvordan vi tar saken videre derfra, avsluttet ordføreren.