Kritiserer valget av Hadsel og Vågan

– At regjeringen har bestemt at et oljevern og miljøsenteret skal ligge på Fiskebøl i Hadsel tjener ikke det formålet det er ment som. Dette er mer et politisk vedtak, uttaler Johan Petter Barlindhaug til Øksnesavisa.

Han mener senteret burde blitt lagt til Øksnes.

Barlindhaug er ingen hvemsomhelst i nordnorsk næringsliv. Han bygget opp Barlindhaug-konsernet, og var også sentral da oljeselskapet North Energy ble etablert.

Ifølge Øksnesavisa har Barlindhaug flere ganger pekt på nødvendigheten av å ha en sterk kystflåte i oljevernberedskapen.

– Skal man få til effektiv oljevernberedskap, er man avhengig av en rimelig stor kystflåte og kort responstid til de sårbare fiskefeltene. Jeg har sagt det tidligere, og mener fremdeles – Øksnes er det beste alternativet for et slikt senter, uttaler han.

Oljevern- og miljøsenteret skal for øvrig etableres som et nasjonalt kompetansesenter som skal arbeide for å fremme kunnskap, kostnadseffektive og miljøvennlige teknologier og metoder for arbeidet med oljevern og marin plastforsøpling.