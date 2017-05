Berg: – Vi blir nok å hangle frem til sommeren

(Morild Leknes 1-4) Etter å ha snudd en dårlig start på sesongen i det siste, gikk Morild på et kjedelig 4-1 tap på hjemmebane lørdag ettermiddag.

Leknes leder 1-0 til pause etter ei straffeskåring. Etter pause gikk morild på banen for å skåre først, isteden kom to, tre og til slutt nummer fire i sekken før Truls Knudsen reduserte på et frispark. Trener Arne Olav Berg forteller at bortelaget vant fortjent.

– Totalt sett var dette fullt fortjent. Vi stiller med et syltynt lag med få spillere fra A-laget, forteller Berg.

For med skader på flere sentrale spillere samt at andre meldte forfall på grunn av andre forpliktelser og jobb, ble dette en kamp Berg for vil glemme.

– Vi sliter med en tynn stall i dag. Det er tynn suppe rett og slett og vi blir nok å hangle litt fra kamp til kamp frem mot sommeren. Til høstsesongen vil vi nok være bedre stilt. Da vil flere spillere være tilbake fra skade og ferdig opptrent. Frem til da må vi bare stille det beste laget vi kan fra kamp til kamp.

Dette ble sesongens tredje tap. Fra før av har laget tapt 1-0 mot Medkila, 1-2 hjemme mot Ballstad samt spilt uavgjort 2-2 borte mot Melbo IL. Vant gjorde laget mot Stålbrott/Sortland2 og Harstad B.

Neste kamp er mot Landsås borte mandag 5. juni. Allerede da tror Berg på bedre lykke.

– Da vil flere være på plass. Laget vi stilte i dag er nok det minst rutinerte vi vil stille med hele sesongen og jeg håper på bedre prestasjoner og resultat mot Landsås.