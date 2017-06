Morild spilte 2-2 mot Landsås

Morild møtte bunnkollega Landsås borte i dag. Det endte med 2-2 etter at øksnesværingene hadde kommet tilbake fra underlege to ganger.

Hjemmelaget gikk opp i ledelsen allerede etter sju minutters spill, men Morild klarte å komme tilbake i kampen ikke lenge etter.

For etter 28 minutter skårte Truls Knudsen på frispark slik at stillingen var 1-1.

Landsås gikk etter 37 minutter opp til 2-1, dette var også resultatet til pause.

Etter pause stanget Morild på for utligningen, men måtte vente til det 85. minutt for å endelig få den forløsende skåringen. Da satte Martin-Arne Reinholdtsen inn målet som sikret 2-2 og ett viktig poeng for Morild.

