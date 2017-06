Tok ikke stilling til eiendomsskatt

Da formannskapet i Øksnes tirsdag behandlet rådmannens forslag til innføring av eiendomsskatt fra 2018, gikk flertallet inn for å sende saken til kommunestyret uten innstilling.

– Det er flere partier som ikke har behandlet denne saken. Mitt forslag er å sende saken over til kommunestyret uten realitetsbehandling, for å heller kommer tilbake til saken når den er behandlet i partiene, var forslaget fra ordfører Karianne Bråthen (Ap).

Dette mener partiene om eiendomsskatt Tirsdag skal formannskapet i Øksnes ta stilling til rådmannens forslag om å innføre eiendomsskatt. Vi har spurt partiene hva de mener om saken.

– Sosial fordeling?

Opposisjonen hadde likevel med seg egne forslag til vedtak. Sp og Frp la frem et felles forslag om å si nei til eiendomsskatt, mens ØTLs Jørn Martinussen ville ha formannskapet med seg på å vedta at man går inn for en alternativ inndekning til eiendomsskatt når økonomiplanen behandles til høsten. Begge forslagene falt.

Det eneste partiet som hele veien har vært tydelig på at de ønsker eiendomsskatt i Øksnes er SV.

– Dette for å demme opp for noe av frustrasjonen vi sitter med fordi vi ønsker å drive bedre tjenesteyting, men ikke har nok midler til det. Til de som hevder at skatten er usosial - hva er en sosial fordeling? Det er så mye vi har snakket om i dag hvor vi mangler midler til de svakeste, eller hvor vi må skrape vekk noe av det som er tiltenkt de svakeste. Hva er sosialt med det? spurte SVs Ellen B. Pedersen.

Sp og Frp var ikke overraskende imot innføring av eiendomsskatt.

– En progressiv beskatning kunne jeg vært med på, slik den generelle beskatninga er, hvor man betaler skatt etter inntekter og mulighet. Eiendomsskatt har ikke det enkelte individet i fokus. Og det ønsker vi å ha. Jeg mener også vi har store fordeler med å ikke ha eiendomsskatt, sa Sps John Danielsen.

Råder politikerne til å innføre eiendomsskatt Øksnes er den eneste kommunen i Vesterålen som ikke har innført eiendomsskatt. Tirsdag skal formannskapet i kommunen ta stilling til saken på nytt. Innstillingen fra rådmannen er å innføre skatten allerede fra januar 2018.

– Skremmebilde

KrFs Tore Christiansen plukket opp ballen.

– Jeg er enig i at det finnes skatter med en bedre fordelingprofil. Men det er en ganske tydelig sammenheng mellom det du har og det du tjener, selv om det er noen unntak. Vi skal kutte i barnefattigdomsmidler, spesialpedagogikk og på vedlikehold av veier. Jeg ser fram til å se konkrete forslag på hvordan dette skal dekkes inn på en sosial og god måte, uten å endre på skolestruktur og uten å kutte i tilbud til de svakeste, sa Christiansen i en kommentar rettet mot Sp og Frp.

Danielsen fulgte opp med at han ikke ønsket å være med på å gi familier i Øksnes med lav inntekter opp mot 20.000 kroner i eiendomsskatt. Da hisset han på seg KrFs representant.

– Vis meg én familie i Øksnes som lever på fattigdomsgrensa og samtidig sitter på en bolig til fire millioner kroner, noe du må ha for å få eiendomsskatt på 20.000 kroner. Dette er å villede folk og lage et skremmebilde som ikke henger sammen med virkeligheten, sa Christiansen.

Øksnes Ap har ikke konkludert om eiendomsskatt: – Vanskelig sak for partiet Det største partiet i Øksnes er delt i spørsmålet om eiendomsskatt, og har foreløpig ikke konkludert i saken.

– Belyser ikke konsekvenser

Flere fra opposisjonen mente saksfremlegget fra rådmannen var tynt.

– Vi har ikke noe regnskap på hva vi får igjen fra næringsliv og private ved å ikke ha eiendomsskatt. Vi vet ikke hva vi mister ved å innføre det, sa Frps Ken Ivan Reinholdtsen.

– Vi kunne nesten ha vært foruten denne utredninga – og levert ut presentasjonen til Helge Høwe, som hadde et fremlegg for oss tidligere i mai. Vi lever ikke bare i organisasjonen Øksnes kommune, men i øksnessamfunnet. I utredninga står det veldig lite om konsekvenser eiendomsskattet vil ha for samfunnet for øvrig. Konsekvensene ufarliggjøres, og det liker jeg ikke. Jeg kjenner det provoserer meg, sa ØTLs Jørn Martinussen.

Begge forslag fra opposisjonen falt ved avstemming, og flertallet med Ap, Krf og SV gikk inn for å sende saken om eiendomsskatt videre til kommunestyret uten innstilling.