Feirer vår og sommer med stor konsert

Samfunnshuset i Alsvåg skal fylles med musikk og forhåpentligvis publikummere når Alsvåg Blandakor inviterer til vårkonsert førstkommende lørdag.

Musikalske gjester

– Tradisjonen tro feirer koret vårens komme med en konsert før vi tar sommerferie fra et langt og hektisk kor-år, med mange flotte sangopplevelser, forteller Staale Meløy i koret i en pressemelding.

Koret, som ledes av Victoria Sovatkina, har for anledningen med seg mange flinke gjester. Øksnes-bandet The Band With No Name skal stå for musikken og fire talentfulle ungdommer fra kommunen blir også med på scenen.

– Det vil uten tvil bli et høydepunkt i konserten som mange vil se frem til med spenning, sier Meløy.

Vidt spekter

Og skal vi tro Meløy har de mye å by på.

– Vi har med oss gjester som skal fremføre sang og musikk i et vidt spekter, derfor tror vi at det vil være noe for de fleste smaker og for alle aldersgrupper. Koret har også mye nytt å by på, både viser, madrigaler og ellers gamle travere som vi vet publikum liker, sier han i pressemeldingen.

– Nå gleder vi oss til konsert og vi håper mange vil komme til Alsvåg samfunnshus lørdag ettermiddag, avslutter Meløy.