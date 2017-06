- Per i dag er vi et lag som må kjempe om en plassering midt på tabellen

– Vi møter et bra Skånlandlag i dag. De har mye av banespillet, men vi gjør en god jobb defensivt og tar overgangene bra, sier han.

Slipper inn lette mål

Bortelaget åpnet derimot kampen best og leder 2-0 til pause. Morild klarer å utligne, først ved Bror Hellesvik og deretter ved Truls Knudsen. Skånland skapte stadig sjanser og fikk til slutt inn det avgjørende målet, få minutter før slutt.

– Det er veldig surt, men dersom vi ser på banespill og sjanser er det likevel fortjent at de vinner. Selv så slipper vi inn lette mål, og når vi heller ikke scorer på sjansene våre, går det som det går, sier Berg.

Må omstille seg

Før sesongen uttalte Berg og Morild at målet var å kjempe i toppen. Den målsetningen har de ikke lenger.

– Nå må vi omstille oss fra å kjempe i toppen. Vi må bare innse at vi per i dag er et lag som kjemper om en plassering midt på tabellen. Det har vært en omstillingsprosess, sier han.

En annen utfordring for Morild i vårsesongen har vært spillere som er ute med skade.

– I dag starter vi med tre av dem som var med i fjor. Vi får noen tilbake fra skade etter hvert, men vi vil fortsatt ikke være fulltallig. Høsten blir nok derfor en fin mulighet for klubbens unge spillere til å vise seg frem, sier Berg.

Vurderer nye spillere

Helt nye spillere kan også være på inn i klubben.

– Vi jobber med alternativ, men har foreløpig ingen konkrete navn å vise til, sier han.

Morild har to kamper igjen før sommerpausen. Første motstander ut er Lofoten, noe som Berg tror blir en svært tøff affære.

– Det blir knalltøft. Lofoten er et av de beste lagene i avdelingen. Vi må derfor forberede oss godt for å ha en mulighet, slår arne Olav Berg fast.