Åpner sin tredje sommerutstilling

I fjor høst hadde den vesterålske verdenskunstneren Britt Boutros Ghali separatutstilling i Nyksund ART Gallery. Når Marie Elisabeth Mjaaland og Svein Erik Tøien torsdag åpner dørene til sin tredje sommerutstilling i galleriet, som holder til i det gamle bakeriet i Nyksund, er det nettopp med Boutros Ghali som hovedutstiller.

Abstrakt

Boutros Ghali er oppvokst på Sortland, men har bodd i Kairo i over 40 år. Den produktive kunstneren, som i år fyller 80 år, jobber for tiden med en ny utstilling til Picasso Art Gallery i Kairo, som skal åpnes i oktober. Før den tid blir det altså utstilling i hjemtraktene.

– Boutros Ghali er mest kjent for sine abstrakte malerier, og i denne utstillingen ønsker vi særlig å fokusere på henne som en energetisk, fargerik og abstrakt maler. Men også noen av Britts velkjente og uttrykksfulle «Women of my World»-malerier er med på utstillingen. Disse ble en stor publikumssuksess i fjor høst da en rekke av disse ble stilt ut i Nyksund ART Gallery, sier Mjaaland i en pressemelding.

Har samlet seg

Galleriet har to rom, hvor det ene vies utelukkende til hovedutstillerens bilder. I det andre rommet vises kunst fra galleriets faste kunstnere og kunsthåndverkere. Blant disse er Gunn Vottestad, Sigrid Szetu, Silvia Rehnlund, Brit Fuglevaag og Svein Erik Tøien.

Ordfører Karianne Bråthen vil stå for åpningen av årets sommerutstilling torsdag kveld. Den blir stående til 20. august.

Dette blir ikke den eneste kunstutstillingen i Nyksund i sommer. De fleste aktørene på stedet har nå gått sammen under vignetten «Nyksund Kunst & Kultur Arena», for å samarbeide om promotering.

– Forhåpentligvis vil vi også før sankthans ha en felles nettportal klar, og som vil gjøre det enklere for så vel besøkende som aktører å holde oversikt over hva som til enhver tid tilbys i Nyksund av utstillinger, konserter, overnatting, og lignende. Nyksund og Vesterålen går med andre ord en svært spennende sommer i møte, sier Mjaaland.